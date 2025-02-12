Новинки ×
  • Porsche уже разрабатывает новый бензиновый Macan, кроссовер замечен на тестах

Porsche уже разрабатывает новый бензиновый Macan, кроссовер замечен на тестах

12.02.2025 511 0 1

Бензиновый Porsche Macan второго поколения предсказуемо оказался производной от Audi Q5 третьего поколения, он призван выправить кривую продаж Porsche, загибающуюся из-за завышенных ожиданий от электромобилей.

Неадекватная (завышенная) оценка рыночного потенциала электромобилей привела компанию Porsche на грань кризиса, что выражается в снижении продаж и прибыли, особенно на китайском рынке. В качестве реактивных мер Porsche собирается сокращать рабочих и перекраивает будущую модельную линейку в новой парадигме, которую можно кратко сформулировать так: меньше электромобилей, больше моделей с ДВС. Только в этом году Porsche потратит около 800 млн евро на обновление «углеводородной» линейки, ключевой моделью в ней является среднеразмерный кроссовер Macan, который долгое время был локомотивом продаж и кормил компанию Porsche.

Бензиновый Porsche Macan первого поколения

Бензиновый Porsche Macan первого поколения выпускается с 2014 года и является, по сути, техническим клоном Audi Q5 первого поколения. Европейский рынок «первый» Macan покинул в прошлом году из-за ужесточившихся правил кибербезопасности, которым он не соответствует, но пока доступен на других рынках, хотя ясно, что его карьера стремительно движется к закату.

Электрический Porsche Macan
1 / 3
Электрический Porsche Macan
2 / 3
Электрический Porsche Macan
3 / 3

В прошлом году Porsche представила электрический Macan на платформе PPE (Premium Platform Electric) — изначально предполагалось, что он полностью заменит уходящий бензиновый Macan. Сегодня уже очевидно, что электрический Macan не будет продаваться в таких же количествах, как бензиновый, поэтому Porsche в пожарном порядке разрабатывает бензиновый Macan второго поколения, о чём, впрочем, пока официально не объявлено.

Audi SQ5 третьего поколения
1 / 3
Audi SQ5 третьего поколения
2 / 3
Audi SQ5 третьего поколения
3 / 3

На днях фотошпионы нащёлкали новые модели Porsche во время дорожных тестов на севере Европы, среди них был и новый бензиновый Macan, точнее, закамуфлированный Audi Q5 третьего поколения с изменённой формой бамперов — фотографии можно посмотреть, например, на сайте Carscoops. Напомним, что «третий» Audi Q5 справил премьеру в сентябре прошлого года, в его основе лежит платформа PPC (Premium Platform Combustion), пока он предлагается всего в дух бензиновых версиях — базовой Q5 2.0 TFSI (204 л.с.) и спортивной SQ5 3.0 TFSI (367 л.с.). В аналогичных версиях предлагается и новый купеобразный Audi Q5 Sportback.

Новый Audi SQ5 Sportback

За основу тестового прототипа нового бензинового Макана взята ещё не вышедшая plug-in гибридная версия «третьего» Audi Q5, на что указывают два люка на задних крыльях (справа и слева). Возможно, новый бензиновый Macan будет предлагаться только как plug-in гибрид — во всяком случае, в Европе, чтобы Porsche могла вписаться в требуемый норматив по выбросам СО2, но на других рынках, например, в США и на Ближнем Востоке, вполне можно ожидать и чисто бензиновых версий без электрических довесков.

Добавим, что бензиновые версии Cayenne и Panamera в свете новых рыночных реалий надолго останутся в модельном ряду Porsche, а у грядущего флагманского электрического кроссовера, известного как проект K1, тоже, по слухам, будет версия с ДВС, в связи с чем весь проект К1 отложен на неопределённый срок, так как ему необходим реинжиниринг.

Единственная модель, которая рискует остаться без ДВС, — это младший спорткар Porsche 718: пока нет никакой информации о том, что в новом поколении у него будут бензиновые версии. Между тем электрический Porsche 718 задерживается из-за проблем с поставщиком батарей и других технических трудностей, тогда как его бензиновый предшественник уже практически покинул европейский рынок вслед за бензиновым Macan — в продаже остались только дорогие топовые версии RS.

кроссовер спортивные авто слухи новинки Porsche Porsche Macan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Автоспорт Неожиданности против закономерности: как прошла баха Россия – Северный лес 2025 Баха – это разновидность ралли-рейда с точным и довольно коротким маршрутом. А баха «Россия – Северный лес» – это ещё и первый этап чемпионата России. Как правило, это ещё и морозы, и метели... 80 0 0 12.02.2025
Статьи / Популярные вопросы Я проехал на красный сигнал светофора: что за это будет Все знают, что ехать на красный свет нельзя – но не все помнят, какое наказание грозит за первое и повторное нарушение. К тому же не все учитывают, что трактовка этого нарушения предполагает... 567 0 0 10.02.2025
Статьи / Авто и общество Возможна ли продажа автомобиля без вступления в наследство: что нужно знать Если вы получили автомобиль в наследство и хотите его продать, сначала надо зарегистрировать переход права собственности. Для оформления наследства необходимо обратиться к нотариусу, но необ... 5556 0 0 07.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68022 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 23433 3 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 14958 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
4 Кроссовер Обновлённый Exeed VX скоро поступит в продажу
2 Внедорожник Новый большой внедорожник от Nissan и DFM: каким он может быть
2 Кроссовер Кроссовер Renault Koleos продолжает рыночную карьеру в новом стиле
Новые комментарии
Change privacy settings