Новый Audi Q5: теперь и купеобразная версия Sportback

Кроссовер Audi Q5 третьей генерации представили в начале сентября. Теперь же пришла очередь новой купеобразной версии с «фамилией» Sportback. К слову, для «купе» это второе поколение, ведь у самого первого Q5 подобной модификации не было. Отметим, в Европе все семейство сейчас в «минусе». Согласно статистике JATO Dynamics, с января по октябрь текущего года там на учет поставили 30 185 паркетников с традиционным кузовом и 17 122 экземпляра Sportback – это на 21% и 32% меньше соответственно, чем в 2023-м. Для сравнения, результаты Mercedes-Benz GLC и GLC Coupe – 54 247 и 24 262 шт. (-6% и +36%).
В основе семейства Audi Q5 лежит платформа PPC (Premium Platform Combustion) с продольным расположением мотора, которая является дальнейшей эволюцией прежней MLB Evo. В плане дизайна Q5 Sportback повторил стандартный кроссовер – разумеется, за исключением силуэта. Одновременно показано «заряженное» кросс-купе SQ5 Sportback, его фишки – другой декор, оригинальные колеса и круглые сдвоенные патрубки выпускной системы вместо прямоугольных.
Длина нового Audi Q5 Sportback составляет те же 4717 мм, что и у паркетника с традиционным кузовом. Объем багажника «купе» – 515 литров против 520 литров у стандартного кроссовера третьего поколения. Показатель нового SQ5 Sportback – 470 литров (у SQ5 – 475 литров).
Внутри кросс-купе также повторило обычный SUV. В салоне установлено изогнутое табло, то есть объединенные виртуальная приборка на 11,9 дюйма и экран мультимедийной системы диагональю 14,5 дюйма. За доплату можно заказать отдельный дисплей для переднего пассажира (10,9 дюйма). Ну и, конечно, купеобразный паркетник имеет все современные водительские ассистенты.
Технику новый Audi Q5 Sportback разделил с обычным кроссовером. В Европе на старте продаж будут доступны исключительно «мягкие» гибриды MHEV plus – все они оснащены 48-вольтовым электромотором (24 л.с.), батареей емкостью 1,7 кВт*ч и семиступенчатой роботизированной коробкой S tronic (позже появятся подзаряжаемые гибриды). «Купе» предложат с бензиновым турбодвигателем 2.0 TFSI (204 л.с., 340 Нм) или турбодизелем 2.0 TDI (204 л.с., 400 Нм). Бензиновый паркетник бывает с передним или полным приводом, дизельный – полноприводный по умолчанию. Под капотом SQ5 Sportback установлен бензиновый турбомотор V6 3.0 TFSI (367 л.с., 550 Нм), этот кроссовер будет доступен только с полным приводом. Для «горячей» версии предусмотрена пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами.
С места до «сотни» переднеприводный Audi Q5 Sportback разгоняется за 8,6 секунды, полноприводный – за 7,2 или 7,4 секунды (бензин/дизель). «Заряженный» SQ5 Sportback это упражнение проделает за 4,5 секунды.
Европейские дилеры начнут принимать заказы на «купе» в декабре, цены уже объявлены. Новый Audi Q5 Sportback стоит от 54 800 евро (около 6 млн рублей по текущему курсу), SQ5 Sportback обойдется минимум в 85 400 евро (9,3 млн рублей). «Третий» Audi Q5 в Германии сейчас стоит от 52 300 евро (5,7 млн рублей), SQ5 – от 82 900 евро (9 млн рублей).
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