Новый Audi Q5: теперь и купеобразная версия Sportback

Кросс-купе дебютировало в «обычных» версиях и «заряженной» модификации SQ5 Sportback. Техника у «купе» такая же, как у машин с традиционным кузовом.

Кроссовер Audi Q5 третьей генерации представили в начале сентября. Теперь же пришла очередь новой купеобразной версии с «фамилией» Sportback. К слову, для «купе» это второе поколение, ведь у самого первого Q5 подобной модификации не было. Отметим, в Европе все семейство сейчас в «минусе». Согласно статистике JATO Dynamics, с января по октябрь текущего года там на учет поставили 30 185 паркетников с традиционным кузовом и 17 122 экземпляра Sportback – это на 21% и 32% меньше соответственно, чем в 2023-м. Для сравнения, результаты Mercedes-Benz GLC и GLC Coupe – 54 247 и 24 262 шт. (-6% и +36%).

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В основе семейства Audi Q5 лежит платформа PPC (Premium Platform Combustion) с продольным расположением мотора, которая является дальнейшей эволюцией прежней MLB Evo. В плане дизайна Q5 Sportback повторил стандартный кроссовер – разумеется, за исключением силуэта. Одновременно показано «заряженное» кросс-купе SQ5 Sportback, его фишки – другой декор, оригинальные колеса и круглые сдвоенные патрубки выпускной системы вместо прямоугольных.

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Длина нового Audi Q5 Sportback составляет те же 4717 мм, что и у паркетника с традиционным кузовом. Объем багажника «купе» – 515 литров против 520 литров у стандартного кроссовера третьего поколения. Показатель нового SQ5 Sportback – 470 литров (у SQ5 – 475 литров).

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Внутри кросс-купе также повторило обычный SUV. В салоне установлено изогнутое табло, то есть объединенные виртуальная приборка на 11,9 дюйма и экран мультимедийной системы диагональю 14,5 дюйма. За доплату можно заказать отдельный дисплей для переднего пассажира (10,9 дюйма). Ну и, конечно, купеобразный паркетник имеет все современные водительские ассистенты.

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Технику новый Audi Q5 Sportback разделил с обычным кроссовером. В Европе на старте продаж будут доступны исключительно «мягкие» гибриды MHEV plus – все они оснащены 48-вольтовым электромотором (24 л.с.), батареей емкостью 1,7 кВт*ч и семиступенчатой роботизированной коробкой S tronic (позже появятся подзаряжаемые гибриды). «Купе» предложат с бензиновым турбодвигателем 2.0 TFSI (204 л.с., 340 Нм) или турбодизелем 2.0 TDI (204 л.с., 400 Нм). Бензиновый паркетник бывает с передним или полным приводом, дизельный – полноприводный по умолчанию. Под капотом SQ5 Sportback установлен бензиновый турбомотор V6 3.0 TFSI (367 л.с., 550 Нм), этот кроссовер будет доступен только с полным приводом. Для «горячей» версии предусмотрена пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами.

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С места до «сотни» переднеприводный Audi Q5 Sportback разгоняется за 8,6 секунды, полноприводный – за 7,2 или 7,4 секунды (бензин/дизель). «Заряженный» SQ5 Sportback это упражнение проделает за 4,5 секунды.

Европейские дилеры начнут принимать заказы на «купе» в декабре, цены уже объявлены. Новый Audi Q5 Sportback стоит от 54 800 евро (около 6 млн рублей по текущему курсу), SQ5 Sportback обойдется минимум в 85 400 евро (9,3 млн рублей). «Третий» Audi Q5 в Германии сейчас стоит от 52 300 евро (5,7 млн рублей), SQ5 – от 82 900 евро (9 млн рублей).