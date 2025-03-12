Porsche подтвердила, что у кроссовера Macan с ДВС появится преемник

Новинка немецкого бренда будет отличаться от актуального SUV по дизайну. В компании отметили, что премьера пройдёт до конца текущего десятилетия.

Марка Porsche, входящая в состав концерна Volkswagen, представила кроссовер Macan в конце 2013 года. Напомним, этот паркетник получил имя от индонезийского слова, которое в переводе означает «тигр». Среднеразмерный кроссовер второго поколения дебютировал в конце января 2024 года, при этом модель стала полностью «зелёной»: как Kolesa.ru сообщал ранее, в её основе лежит модульная платформа PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой электрической архитектурой.

На фото: актуальный электрический кроссовер Porsche Macan Turbo

Прежний бензиновый Macan ушёл с европейского рынка ещё в апреле 2024 года, при этом производство этой модели для США и некоторых других стран решено продлить до 2026 года. Многим компаниям уже пришлось пересмотреть свои стратегии развития из-за слишком низкого (по мнению производителей) спроса на электромобили. Ранее предполагалось, что это подтолкнёт Porsche к выпуску нового Macan с двигателями внутреннего сгорания.

Сегодня компания опубликовала отчёт за 2024 финансовый год. Сообщается, что выручка от продаж составила 40,1 млрд евро (на 1,1% меньше, чем в 2023 финансовом году), а операционная прибыль – 5,6 млрд евро (на 22,6% меньше). Также в Porsche рассказали о дальнейших планах марки. Согласно официальному сообщению, производитель намерен придерживаться своего решения оставить актуальный Macan только полностью электрическим. Также отмечается, что эта новинка была очень хорошо принята покупателями.

На фото: кроссовер Porsche Macan T первого поколения (европейская версия, отправленная в отставку)

При этом в сообщении говорится о том, что Porsche «постоянно следит за развитием рынка и потребительским спросом», а также о том, что при необходимости компания может «заглянуть вперед и адаптировать свою продуктовую стратегию». Отмечается, что в настоящее время производитель изучает возможность выпуска новинки в сегменте SUV с двигателями внутреннего сгорания и гибридными установки.

Такая новинка, очевидно, станет преемником Porsche Macan с ДВС. При этом в компании подчеркнули, что этот автомобиль будет иметь новый дизайн, но с характерными чертами, присущими актуальному стилю бренда. Немецкий производитель добавил, что выпуск такой новинки может стартовать ближе к концу текущего десятилетия.

Никаких официальных подробностей о технике будущего кроссовера с ДВС пока нет. В прошлом месяце зарубежные СМИ сообщали о том, что тестовый мул был замечен в ходе дорожных испытаний, его роль исполнил замаскированный Audi Q5 третьего поколения с изменённой формой бамперов. У этой модели, дебютировавшей в начале осени 2024 года, есть пара бензиновых версий – базовая Q5 2.0 TFSI (204 л.с.) и спортивная SQ5 3.0 TFSI (367 л.с.).

На фото: логотип Porsche

Как Kolesa.ru сообщал ранее, по итогам прошлого года Porsche реализовала по всему миру 310 718 машин, что на 3% меньше по сравнению с показателем 2023 года. При этом продажи в Китае в 2024-м сократились на 28% до 56 887 экземпляров. Бестселлером на глобальном рынке является Cayenne (102 889 единиц), «серебро» у Macan (82 795 шт.), замыкает первую тройку 911 (50 941 шт.).