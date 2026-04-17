17.04.2026 86 0 0
У хэтчбека Lancia Ypsilon появилась чисто бензиновая версия с механической коробкой

Один из плюсов «трёхпедальной» модификации пятидверки с прибавкой Turbo 100 к названию – более доступная цена.

Входящая в состав автогиганта Stellantis итальянская марка презентовала хэтчбек Lancia Ypsilon пятого поколения в феврале 2024 года. В его основе лежит французская модульная платформа CMP, до недавнего времени пятидверка предлагалась либо с электромотором, либо с гибридной установкой, кроме того, в гамме числится «заряженная» версия Ypsilon HF, появившаяся на рынке летом 2025-го.

На фото: Lancia Ypsilon Turbo 100

Теперь гамма пополнилась за счёт новой версии – Ypsilon Turbo 100, премьера этой модификации прошла в Милане (Италия). Под капотом располагается бензиновая турботройка объёмом 1,2 литра (без «электродовеска»), отдача которой составляет 101 л.с., а максимальный крутящий момент – 205 Нм (доступен при 1750 об/мин).

Этот двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, привод может быть только передним. На разгон с места до «сотни» такому хэтчбеку требуется 10,2 секунды, а его максимальная скорость равна 194 км/ч. Для сравнения, «подогретый» гибридный Ypsilon HF Line с роботом (110 л.с. и 205 Нм) разгоняется до 100 км/ч за 9,3 секунды, а его максимальная скорость – 190 км/ч.

Отличий во внешности у чисто бензиновой версии от гибрида и электрокара нет: та же необычная головная оптика с тонкими полосками ходовых огней и отдельными блоками фар, аналогичные радиаторная решётка в виде четырёх идущих в ряд отверстий, большой шестиугольный воздухозаборник в нижней части переднего бампера и круглые фонари на корме.

На фото: салон Lancia Ypsilon Turbo 100

В салоне же изменения имеются: так, Lancia Ypsilon Turbo 100 получила три педали и лишилась полукруглого столика из биопластика с устройством для беспроводной зарядки смартфонов. Теперь на центральной консоли располагается только ниша для хранения мелочёвки, но это позволило поднять центральный тоннель для удобного расположения рычага ручной коробки передач с классическим круглым навершием.

Модели и в новой версии положены два дисплея диагональю 10,25 дюйма – один исполняет роль виртуального щитка приборов, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы. В списке оснащения числятся также климат-контроль, полностью светодиодная головная оптика, задние датчики парковки и базовый набор систем ADAS.

Цена новой модификации на итальянском рынке оказалась на 3 тыс. евро дешевле по сравнению с исполнением Ypsilon Ibrida. Так, за стартовый чисто бензиновый вариант Turbo 100 здесь просят 22 200 евро (эквивалентно примерно 1,96 млн рублей по текущему курсу), а стоимость версий LX Turbo 100 и HF Line Turbo 100 равна 25 200 евро (около 2,25 млн рублей).

