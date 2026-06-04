Заводы ×
  • Chery вместо JLR: индийский проект Tata Avinya переходит на китайскую платформу

Chery вместо JLR: индийский проект Tata Avinya переходит на китайскую платформу

04.06.2026 327 0 0
Chery вместо JLR: индийский проект Tata Avinya переходит на китайскую платформу

Индийская компания Tata Motors перезапустит свой забуксовавший премиальный электромобильный проект Avinya: платформу EMA (Electrified Modular Architecture) от компании JLR (Jaguar Land Rover) в нём заменит платформа свежеиспечённого бренда Freelander, созданного в рамках совместного предприятия Chery Jaguar Land Rover. Дебютная модель Avinya должна выйти на рынок в 2027 году.

Последний раз о проекте Tata Avinya мы рассказывали в начале прошлого года. Тогда предполагалось, что бренд Avinya будет ориентирован преимущественно на Индию и выпустит не менее пяти электромобилей на платформе EMA, разработанной в Великобритании компанией JLR. Первой моделью должен был стать низкий Sportback (нечто среднее между универсалом и хэтчбеком), его планировалось запустить в производство в 2026 году. Второй моделью в планах значился кроссовер Avinya X (показан на заглавной фотографии), три другие модели — тоже кроссоверы, отличающиеся друг от друга размерами и формой кузова.

Прототип Avinya X образца 2025 года

На этой неделе выяснилось, что платформа EMA для проекта Tata Avinya оказалась слишком дорогой и не очень гибкой, поэтому руководство Tata Motors решило от неё отказаться в пользу платформы Chery, используемой в проекте Freelander для китайского рынка. У этой платформы пока нет конкретного названия, известно только, что она имеет 800-вольтовую архитектуру и рассчитана как на электрические, так и на plug-in гибридные силовые установки. О замене платформы в проекте Tata Avinya вчера сообщили Reuters и Autocar India со ссылкой на собственные источники.

Прототип Avinya X образца 2025 года

Платформа Chery пока воспринимается руководителями проекта Tata Avinya как временное решение, позволяющее ускорить запуск первой модели. На данный момент запланированы всего две модели Avinya на платформе Freelander, первым в 2027 году выйдет вышеупомянутый кроссовер Avinya X, переделанный под китайскую «тележку», за ним ориентировочно в 2029 году последует более крупный трёхрядный кроссовер. Avinya Sportback пока отложен в долгий ящик.

Прототип Avinya X образца 2025 года

Если первые две модели Avinya на платформе Chery будут успешно запущены, то Tata Motors, возможно, рассмотрит возможность продолжения технологического сотрудничества с Chery на индийском рынке. Такая осторожность вполне оправдана с учётом очень большой разницы между бизнес-культурами Китая и Индии — возможно, культурные различия просто не позволят создать эффективное и слаженное партнёрство.

Avinya теперь позиционируется как глобальный электромобильный бренд с возможностью с расширения модельного ряда в сторону гибридов. Производиться электромобили Avinya будут на новом заводе Tata в индийском Панапаккаме, но конкретно Avinya X будет приходить сюда в виде машинокомплектов из Китая, то есть первое время будет только крупноузловая сборка. Сейчас мощность завода в Панапаккаме составляет 30 000 машин в год, но она может быть увеличена до 250 000 машин в год. Видимо, это случится в том случае, если Avinya сможет как следует раскрутиться на глобальном рынке.

Между тем компания Jaguar Land Rover хочет сотрудничать не только с Chery и сейчас прорабатывает варианты долгосрочного партнёрства с корпорацией Stellantis с целью совместной разработки новых моделей для США.

кроссовер Индия Китай слухи электромобиль производство новинки гибридные авто бизнес заводы Tata Chery Freelander Jaguar Land Rover

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Toyota Highlander II (XU 40) с пробегом: коррозия под внешним блеском и почти вечный салон Toyota Highlander второго поколения – машина не самая популярная. И трудно сказать, почему именно так получилось. Вроде бы Тойоты у нас любят, большие машины ценят, но как-то не сложилось. М... 1692 5 0 03.06.2026
Статьи / Мнение без фильтров Раскоронованные: дальнобойщики больше не короли дорог По статистике, водители больше всех не любят самокатчиков. На втором месте в рейтинге ненависти оказались мотоциклисты, на третьем – велосипедисты. Отчасти согласен, но я бы сюда добавил ещё... 1410 4 1 01.06.2026
Статьи / История Для истинных самураев и жителей Дальнего Востока: чем интересны автомобили японского такси В мире существует не так уж много стран, автомобильная промышленность которых выпускала легковые автомобили, изначально не предназначенные для продажи частным лицам. И речь в данном случае и... 1377 1 4 31.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 42311 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 12460 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9928 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
11 Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3
10 Внедорожник Lada Niva Legend: мотор от Niva Travel и много других обно...
9 Имперская роскошь и шок-цена: первый обзор Hongqi Golden Sunflower Guo...
Новые комментарии
Change privacy settings