Дебютной моделью Tata Avinya на платформе Land Rover будет спортивный хэтчбек

В 2026 году индийская компания Tata Motors запустит новое семейство премиальных электромобилей Avinya, все они будут базироваться на модульной платформе EMA, разработанной британской компанией JLR, а первым на рынок выйдет эффектный 5-дверный хэтчбек, выполненный по мотивам концепта Tata Avinya образца 2022 года.

К запуску премиальной линейки электромобилей Tata Motors готовится давно и основательно. В 2021 году индийская компания пригласила на должность главы отдела дизайна канадца Мартина Ухларика, под его руководством в 2022 году был сделан программный концепт Tata Avinya с низким 5-дверным однообъёмным кузовом и очень короткими свесами. Имя Avinya в переводе с древнеиндийского на русский означает «инновация».

Концепт Tata Avinya 2022 года 1 / 3 Концепт Tata Avinya 2022 года 2 / 3 Концепт Tata Avinya 2022 года 3 / 3

В 2023 году было объявлено, что Tata Avinya — это не одна машина, а семейство премиальных «электричек», в основу которых ляжет разработанная JLR платформа EMA (Electrified Modular Architecture) с 800-вольтовой электрической архитектурой.

Концепт Tata Avinya 2022 года 1 / 3 Концепт Tata Avinya 2022 года 2 / 3 Концепт Tata Avinya 2022 года 3 / 3

JLR (бывшая Jaguar Land Rover) является дочерней компанией по отношению к Tata и не первый раз отдаёт в Индию свою платформу: в актуальном модельном ряду Tata уже есть кроссоверы, использующие платформу D8 (она же OMEGA Arc), — Harrier и Safari, но это чисто «углеводородные» модели, тогда как в линейке Avinya будут только электромобили.

Концепт Tata Avinya 2022 года

Платформа EMA изначально разрабатывалась для новых моделей Jaguar, но с подачи бывшего гендиректора JLR Тьерри Боллоре её сослали в Land Rover, на ней будут построены Range Rover Evoque, Range Rover Velar и Discovery Sport следующего поколения, они выйдут на глобальный рынок в ближайшие два года.

Концепт T﻿ata Avinya X 2025 года 1 / 3 Концепт T﻿ata Avinya X 2025 года 2 / 3 Концепт T﻿ata Avinya X 2025 года 3 / 3

В минувшую пятницу Tata представила на автосалоне Auto Expo 2025 в Нью-Дели концептуальный кроссовер T﻿ata Avinya X и заявила, что он станет серийным в 2026 году. Индийский журнал Autocar пообщался с Мартином Ухлариком и выяснил, что кроссовер — не дебютная модель Tata Avinya и что первым в продажу в том же 2026 году поступит спортивный 5-дверный хэтчбек (Ухларик называет его словом Sportback) с дизайном, сделанным с оглядкой на концепт 2022 года, так что низкий и атлетичный кузов сохранится.

Sportback будет первой из пяти моделей Tata Avinya, четыре другие — это кроссоверы от компактного до большого, одним из них будет серийная версия Avinya X. Все модели Tata Avinya будут иметь самую современную бортовую электронику, а отделочные материалы будут на уровне моделей Range Rover, так что низких цен ждать не стоит.

Электромобили Avinya и основные комплектующие для них будут производиться в Индии и для Индии, экспортные перспективы официально пока никак не обозначены, но они наверняка есть: по данным Autocar India, запланированный тираж дебютной модели Sportback составляет 24 000 штук в год, вряд ли такое количество можно реализовать в самой Индии. Платформа EMA предполагает достаточно мощные двигатели и достаточно ёмкие батареи (запас хода на одной зарядке у топ-версий превысит 500 км), так что даже на развитых рынках электромобили семейства Avinya могут оказаться вполне конкурентоспособными.

