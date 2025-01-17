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  • Tata Avinya X: индийский родственник нового Range Rover Velar выйдет на рынок в 2026 году

Tata Avinya X: индийский родственник нового Range Rover Velar выйдет на рынок в 2026 году

17.01.2025 99 0 0

Индийская компания Tata Motors представила в рамках выставки Auto Expo 2025 в Нью-Дели первую модель из премиальной линейки Avinya — кроссовер Avinya X, в основе которого лежит модульная платформа EMA, разработанная британской компанией JLR.

Avinya — это грядущая линейка премиальных электромобилей Tata Motors, которая разрабатывается совместно с дочерней по отношению к Tata британской компанией JLR, в прошлом известной как Jaguar Land Rover. Имя Avinya в переводе с древнеиндийского на русский означает «инновация», первым это имя примерил в 2022 году концепт с низким обднообъёмным кузовом и очень короткими свесами. Концепт образца 2022 года вряд ли превратится в серийную модель, а вот показанный сегодня в Нью-Дели концептуальный кроссовер Tata Avinya X имеет дизайн, очень близкий к серийной версии, производство и продажи которой должны начаться в 2026 году.

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В дизайне Tata Avinya X чувствуются британские гены моделей Range Rover, в том числе в лаконичном и уютном интерьере, в котором воздуховоды и динамики аудиосистемы скрыты от глаз роскошной отделкой. Физических клавиш в салоне почти нет, зато есть много ниш и карманов для мелочей. Панорамная стеклянная крыша не имеет центральной перемычки. Запас пространства во втором ряду будет одним из лучших в классе.

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Технических подробностей о Tata Avinya X пока немного: известно, что кроссовер будет достаточно мощным и быстрым, а запас хода на одной зарядке превысит 500 км. Платформа EMA (Electrified Modular Architecture) с 800-вольтовой электрической архитектурой изначально разрабатывалась для новых моделей Jaguar, но с подачи бывшего гендиректора JLR Тьерри Боллоре её сослали в Land Rover, на ней будут построены Range Rover Evoque, Range Rover Velar и Discovery Sport следующего поколения, они ожидаются на рынке в ближайшие два года.

Электромобили Avinya и основные комплектующие для них будут производиться в Индии и для Индии, будут ли они экспортироваться в другие страны, пока наверняка неизвестно.

Напомним, что в 2023 году компания JLR ради повышения эффективности бизнеса разделила Land Rover на три отдельных бренда — Range Rover, Defender и Discovery. В 2024 году немного особняком был анонсирован четвёртый бренд — Freelander, под ним будут выпускаться электромобили для китайского рынка, причём в их основу ляжет платформа Chery.

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