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Land Rover вернёт в гамму Freelander: платформа Chery и китайская сборка

19.06.2024 103 0 0

Увядающее совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover в ближайшие годы расцветёт благодаря новому бренду Freelander, под которым будут производиться несколько электрических моделей на платформе Chery.

Кроссовер Freelander появился в модельной линейке Land Rover в 1997 году, второе поколение (на заглавной фотографии) дебютировало в 2006-м и выпускалось до 2015 года включительно, ему на смену пришёл ныне здравствующий компактный кроссовер Discovery Sport, а имя Freelander отправилось в архив. Сегодня пресс-служба JLR официально объявила о том, что Freelander возвращается как самостоятельный бренд, лицензию на который получит равнодолевое совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover (CJLR).

CJLR было основано в 2012 году, завод в городе Чаншу провинции Цзянсу заработал в 2014-м и начал собирать компактный кроссовер Range Rover Evoque для китайского рынка, позже на конвейер встали Land Rover Discovery Sport и удлинённые седаны Jaguar XF и Jaguar XE. В 2017 году CJLR локализовало производство 2,0-литровых бензиновых двигателей семейства Ingenium.

Range Rover Evoque первого поколения, выпущенный на заводе CJLR в Чанше

Сегодня CJLR недозагружено, потому что спрос на локализованные модели Jaguar и Land Rover падает: марка Jaguar, по данным CAAM, за первые пять месяцев этого года реализовала в Китае 6984 автомобиля местной сборки (-15,6% по сравнению с продажами в январе-мае 2023 года), Land Rover просел на 14,1% и продал 11 178 произведённых в Чанше машин.

У падения продаж есть как субъективные, так и объективные причины. Объективные — это медленное обновление модельных рядов Jaguar и Land Rover и слишком высокие цены по сравнению с китайскими аналогами, субъективные — пертурбации внутри JLR. Напомним, что британская компания, принадлежащая индийской Tata Motors, в прошлом году приняла решение разделить марку Land Rover на три отдельных бренда — Range Rover, Discovery и Defender, а марка Jaguar сейчас и вовсе находится в состоянии полной перезагрузки: она расстаётся со старым модельным рядом и готовится к переходу в лакшери-сегмент, в котором будет предлагать исключительно электромобили.

Информацию о том, что JLR перейдёт на платформы Chery в Китае, китайские СМИ, в том числе англоязычный ресурс carnewschina.com, опубликовали ещё на прошлой неделе, но тогда мы не нашли ей официальное подтверждение. Сегодня такое подтверждение появилось и стало ясно, в каком направлении будет развиваться сотрудничество JLR и Chery, а именно объявлено о возвращении Freelander в качестве пятого по счёту бренда JLR после Jaguar, Range Rover, Discovery и Defender.

Официальный пресс-релиз сообщает, что под брендом Freelander завод в Чанше будет производить несколько электрических моделей на платформе Chery, они будут нацелены преимущественно на китайских рынок, но со временем выйдут и на глобальный. Под марку Freelander будет сформирована собственная дилерская сеть. Никаких дат и технических подробностей в пресс-релизе нет.

Ресурс carnewschina утверждает, что Chery сосватала бренду Freelander платформы M3X и E0X. Информация по поводу платформы M3X вызывает сомнение, так как эта платформа предназначена только для «углеводородных» моделей (в том числе гибридных), а вот платформа E0X как раз преимущественно электрическая, хотя и допускает создание на ней гибридных моделей типа range extender, у которых ДВС механически не связан с колёсами и используется в качестве удлинителя электрического запаса хода (свежий пример — большой кроссовер Exeed Exlantix ET).

Добавим, что европейские автопроизводители всё чаще заимствуют китайские платформы и китайские технологии, так как они новее, дешевле и эффективнее, чем свои собственные, особенно в привязке к китайскому рынку. Концерн Volkswagen готовит новинки на платформах SAIC и Xpeng, корпорация Stellantis взяла под крыло китайский стартап Leapmotor, компания Mercedes-Benz отдал марку smart на поруки Geely, Renault будет разрабатывать новый Twingo с помощью китайского партнёра.

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