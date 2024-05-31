Renault разработает новый Twingo с помощью китайского партнёра

Компания Renault анонсировала Twingo четвёртого поколения в ноябре прошлого года и пообещала вывести его на рынок в 2026 году. Новый Twingo будет электрическим, по дизайну он напоминает одноимённый хэтчбек первого поколения, но пока не имеет технической начинки. Существующие собственные платформы Renault Group слишком дороги и не позволяют обеспечить новому Twingo обещанную минимальную цену чуть менее 20 000 евро.

Прототип Renault Twingo четвёртого поколения

Сразу после премьеры прототипа «четвёртого» Twingo поползли слухи о том, что он породнится с очередной новой моделью марки smart, которая сейчас находится под контролем китайского холдинга Geely. Такое партнёрство казалось вполне логичным, ведь Twingo третьего поколения, до сих пор выпускающийся на словенском заводе Renault в городе Ново-Место, и smart forfour, снятый с производства в 2021 году, — это братья-близнецы, разработанные в кооперации Renault Group с концерном Daimler, который, собственно, и передал в 2019 году марку smart на попечение Geely. Тем не менее слухи о возобновлении сотрудничества между Renault и smart оказались ложными.



Прототип Renault Twingo четвёртого поколения

У Renault Group и Geely теперь есть моторное совместное предприятие, соглашение о нём было подписано летом прошлого года, а сегодня было объявлено его название — Horse Powertrain Limited, штаб-квартира находится в Лондоне. Horse Powertrain будет заниматься разработкой и производством двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых установок нового поколения, тогда как разработку нового Twingo курирует созданное в 2022 году электромобильное подразделение Ampere компании Renault, с Horse Powertrain никак не связанное. Изначально Renault планировала превратить Ampere в отдельную компанию и вывести её на биржу, но в начале этого года передумала, справедливо решив, что привлечь внешний капитал в Ampere в условиях глобального замедления спроса на электромобили не получится.



Для снижения затрат на разработку и производство нового Twingo компания Renault пыталась скооперироваться с концерном Volkswagen, в планах которого также значится бюджетный электромобиль с ценником в 20 000 евро, но переговоры по этому поводу ни к чему не привели. Volkswagen ранее на этой неделе объявил, что будет разрабатывать свой бюджетный электромобиль самостоятельно и представит его в 2027 году.

Вчера издание Automotive News Europe, ссылаясь на представителя Renault, сообщило, что разработка нового Twingo поручена некоей китайской инжиниринговой компании, имя которой не разглашается. Причина такого аутсорсинга обозначена предельно честно — «чтобы сократить время и затраты на разработку». Тем не менее Renault будет отвечать за дизайн новой модели (то есть она будет в той или иной степени похожа на прошлогодний прототип), а производство будет налажено в Европе — скорее всего, в Словении.

Добавим, что принадлежащая Renault Group румынская марка Dacia продаёт в Европе недавно обновлённый электрический кросс-хэтчбек Spring по цене от 16 900 евро, но эта модель производится в Китае.

Марка Citroen, принадлежащая корпорации Stellantis, в конце прошлого года запустила в продажу электрический кросс-хэтчбек e-C3 польской сборки за 23 300 евро и обещает в 2025 году ещё более доступную версию за 19 990 евро. Кроме того, Stellantis ближайшей осенью локализует в Польше производство китайского электрического хэтчбека Leapmotor T03, у которого тоже будет весьма агрессивный ценник — то есть, вероятно, до 20 000 евро в базовой комплектации.

Китайская компания BYD обещает в следующем году вывести на европейский рынок свой бюджетный электрический хэтчбек Seagull и строит в Венгрии завод, который будет выпускать легковые электромобили и заработает во второй половине 2025 года.

В общем, в ближайшие годы в Европе будет довольно большой выбор недорогих электромобилей с ценником в районе 20 000 евро, но не факт, что они будут пользоваться высоким спросом.

