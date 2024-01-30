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Renault Group не верит в инвестиционную привлекательность своих электромобилей

30.01.2024 114 0 0

Французская компания передумала проводить IPO своего свежеобразованного электромобильного подразделения Ampere, но рассчитывает, что оно станет безубыточным уже в следующем году.

О создании электромобильного подразделения Ampere руководство Renault Group объявило в ноябре 2022 года, но фактически оно начало работу как самостоятельное юридическое лицо в ноябре прошлого года. Ampere отвечает за разработку и производство всех новых электромобилей дочерних брендов Renault Group (помимо самой Renault это Alpine, Dacia и Mobilize), а также некоторых моделей Mitsubishi и Nissan, которые будут использовать технологии Alpine (платформы и ПО) в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

В минувшем декабре Mitsubishi и Nissan подтвердили, что станут инвесторами Ampere, а на первое полугодие 2024-го был запланирован выход компании Ampere на биржу, то есть первичное публичное размещение акций (IPO). Вчера Renault Group объявила, что не будет выводить Ampere на биржу, принимая во внимание как текущую конъюнктуру фондового рынка, так и хорошие финансовые показатели Renault Group за прошлый год (включая Ampere).

Решение Renault Group надо признать разумным: многие крупные автоконцерны сейчас фиксируют снижение темпов роста продаж электромобилей, а Volkswagen даже вынужден периодически останавливать их производство. Перед глазами также есть негативный на текущий момент опыт шведской компании Polestar («дочка» китайского холдинга Geely), которая вышла на биржу в 2022 году, а в 2023-м её акции вошли в пике и пока никак не могут из него выйти. План по продажам за 2023 год Polestar не выполнила, слабые финансовые показатели вынуждают её сокращать персонал, а клиенты, видя, что компания генерирует плохие новости, не спешат оформлять заказы на новые модели. Опыт ведущих американских стартапов (например, Rivian) по проведению IPO тоже не выглядит убедительным — выход на биржу скорее создаёт нервотрёпку, нежели привлекает деньги инвесторов.

В общем, Ampere пока будет работать в закрытом режиме, такой формат устраивает руководство Renault Group, оно рассчитывает, что уже в следующем году компания Ampere пройдёт точку безубыточности, а её прибыльность будет расти по мере увеличения объёмов производства: в 2025 году планируется выйти на объём продаж в 300 000 электромобилей в год, в 2031 году — в 1 000 000 электромобилей в год. Также Ampere намерена снизить себестоимость выпускаемых электромобилей на 40% всего за одно поколение, что позволит ей проводить агрессивную ценовую политику.

Главные новинки Ampere, указанные в свежем пресс-релизе, это новый Renault Scenic (напомним, что теперь это кроссовер, а не компактвэн, премьера состоялась минувшей осенью, но продажи ещё не начались), новый Renault 5, маленький кроссовер Renault 4, новый Renault Twingо и ещё две модели, названия которых пока не раскрыты. От себя добавим, что в начале весны дебютирует новый Dacia Spring и уже летом выйдет на рынок.

В октябре прошлого года Renault Group раскрыла свои глобальные планы на ближайшие годы, в них значатся далеко не только электромобили.

электромобиль бизнес Renault

 

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