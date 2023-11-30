Серийный хэтчбек Renault 5 показался на тизерах. Новинка дебютирует на Женевском автосалоне

Прототип нового Renault 5 был представлен ещё в 2021 году, тогда сообщалось, что разработчики его дизайна вдохновлялись одноимённым предшественником, выпуск которого был налажен в период с 1972 по 1996 годы. Кстати, та «пятёрка» являлась одним из самых популярных легковых автомобилей во Франции. Как в компании Renault рассказали сегодня, серийная версия нового хэтчбека получит прибавку E-Tech и дебютирует 26 февраля 2024 года в рамках Женевского автосалона.

Тизер серийного хэтчбека Renault 5 E-Tech

Известно, что Renault 5 придёт на смену «электрохэтчу» Renault Zoe, который скоро отправят в отставку. Вместе с анонсом даты дебюта новинки, пресс-служба Рено опубликовала и несколько тизеров серийной версии «пятёрки». Судя по ним, внешность у модели будет незаурядной, и дело не только в том, что экстерьер электромобиля решено оформить в ретро-стиле.



Судя по тизерам, серийная версия получит цифровое табло с индикатором заряда тяговой батареи, расположенное на капоте (в той его части, которая ближе к лобовому стеклу). Когда аккумулятор заряжается полностью, дисплей отображает цифру 5. Этот элемент является отсылкой к воздухозаборнику на этом же месте у предшественника Renault 5.



Ещё новые тизеры показали светодиодную головную оптику и задние фонари, которые похожи на те, что были у шоу-кара, однако имеют слегка иную форму и другую начинку. Фары, соединённые между собой полосой, получили небольшой флаг Франции в верхней части и чёрную точку, которая, по задумке, должна напоминать зрачок человеческого глаза. Между фонарями проходит широкая плашка с диагональными штрихами и цифровым индексом модели (у прототипа он был заключён в шестиугольник и написан иным шрифтом).



Также на тизере видна часть боковины будущего серийного хэтчбека Renault. Судя по снимку, модель получит выразительные задние крылья, на которые дизайнеров вдохновил R5 Turbo. Из-за них пятидверка будет напоминать хот-хэтч, так что Alpine (марка принадлежит Renault) сможет без труда переработать экстерьер для обещанной «горячей» модели.



Известно, что за создание новинки отвечает недавно созданное подразделение Ampere. В основу Renault 5 E-Tech ляжет платформа AmpR Small, которая ранее называлась CMF-BEV; он получит многорычажную заднюю подвеску. Длина серийного электрокара составит 3,92 метра. Ещё в компании подтвердили, что у модели будет два варианта батареи на выбор – ёмкостью либо 40, либо 52 кВт*ч. У хэтчбека со вторым аккумулятором максимальный запас хода на одной зарядке составит 400 км (при расчёте по циклу WLTP).



Ещё в компании уже назвали ориентировочный стартовый ценник Renault 5 E-Tech – покупка модели в базовой версии обойдётся не менее чем в 25 тыс. евро (эквивалентно примерно 2,45 млн рублей по текущему курсу). На европейском рынке новинке Рено придётся побороться за покупателей с грядущим Volkswagen ID.2, а также Peugeot e-208 и Citroen e-C3.

