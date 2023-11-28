Renault отрицает возобновление сотрудничества со smart для производства нового Twingo

Информацию о том, что младшие модели Renault и smart могут опять породниться, опубликовала вчера французская газета L'Argus и несколько косвенных признаков указывают на то, что новая фаза сотрудничества между двумя марками вполне возможна.

Марка smart и Renault начали сотрудничать в прошлом десятилетии: smart тогда находился полностью под контролем Mercedes-Benz, но разработку нового поколения малолитражек fortwo и forfour в значительной степени курировала компания Renault: в рамках этого сотрудничества, затеянного с целью сокращения затрат на инжиниринг и производство, у smart forfour в 2014 году появился клон в лице Renault Twingo третьего поколения.

Родственные заднемоторные smart forfour второго поколения и Renault Twingo третьего поколения 1 / 2 Родственные заднемоторные smart forfour второго поколения и Renault Twingo третьего поколения 2 / 2

Под управлением Mercedes-Benz марка smart не добилась сколь-нибудь значительных коммерческих успехов и в 2019 году её перезапустили в рамках равнодолевого совместного предприятия Mercedes-Benz и Geely, получившего имя smart Automobile. Geely в этом СП занимается разработкой и производством новых моделей smart, а Mercedes-Benz курирует лишь их дизайн, то есть, по сути, smart стал одним из дочерних брендов китайского холдинга.



Smart теперь — строго электромобильный бренд, под началом Geely уже созданы и выведены на рынок две модели: субкомпактный кроссовер smart #1 и чуть более крупный купеобразный кроссовер smart #3, в их основе лежит разработанная Geely модульная платформа SEA. В октябре smart анонсировал младшую двухместную модель smart #2, которая придёт на смену уже ушедшему с рынка smart fortwo. Производство smart #2 начнётся не раньше 2025 года, потому что для него разрабатывается некая новая платформа (платформа SEA для двухместной модели слишком большая).

Так вот, по данным L'Argus, полученным от инсайдеров, новая платформа для smart #2 — это не что иное, как AmpR Small, анонсированная в середине ноября для электрического Renault Twingo четвёртого поколения. AmpR Small — это упрощённая версия платформы CMF-B EV от будущего Renault 5. Новый Twingo должен выйти на рынок в 2026 году, тогда же, по версии L'Argus, появится и smart #2.

Прототип Renault Twingo четвёртого поколения

Заметка L'Argus была опубликована вчера, а сегодня компания Renault опровергла изложенную в ней информацию. Французские коллеги не стали удалять заметку, а просто добавили опровержение Renault в исходный текст, что вполне разумно, потому как слухи о возобновлении партнёрства Renault и smart всё-таки могут оказаться правдой. К тому есть несколько предпосылок: минувшим летом Renault и Geely запустили гигантское глобальное моторное СП, а в октябре было официально объявлено, что новые модели Renault для Южной Кореи получат платформу CMA от Volvo (шведская компания Volvo Cars, напомним, с 2010 года входит в состав холдинга Geely).



Прототип Renault Twingo четвёртого поколения

В общем, дружба между Renault и Geely ширится и крепнет, новый Twingo и smart #2 в свете этой дружбы вполне могут породниться. Слишком долгое ожидание smart #2 тоже косвенно указывает на то, что холдинг Geely разрабатывает для него платформу не самостоятельно. Китайцы сегодня работают намного быстрее европейцев, но в привязке к smart #2 острой необходимости как можно скорее вывести новинку на рынок нет, а вот экономить денежки на разработке и производстве китайцы любят не меньше европейцев.



По версии L'Argus, именно коллаборация со smart позволит опустить цену нового Twingo ниже 20 000 евро. Между тем свежеиспечённый электромобильный бренд Nammi от Dongfeng в следующем году выведет на европейский рынок хорошо оснащённый и похожий на smart хэтчбек по цене 18 990 евро.

