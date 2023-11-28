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  • Электрохэтч Nammi 01 от Dongfeng будет стоить в Европе меньше, чем Citroen e-C3

Электрохэтч Nammi 01 от Dongfeng будет стоить в Европе меньше, чем Citroen e-C3

28.11.2023 129 0 0

Свежеиспечённый электромобильный бренд Nammi от китайской госкорпорации Dongfeng готовится к выходу на европейский рынок, где будет громить конкурентов беспрецедентно низкой ценой.

Nammi — один из новых брендов корпорации Dongfeng, с помощью которых она хочет к 2025 году достичь уровня продаж в 1 млн NEV-автомобилей в год (аббревиатура NEV расшифровывается как New Energy Vehicle, она объединяет электромобили, plug-in гибриды и водородные автомобили), 400 000 из них должны прийтись на бренд Nammi, под которым Dongfeng будет выпускать относительно доступные, но современные и стильные электромобили.

Первой оригинальной моделью Nammi стал субкомпактный хэтчбек с индексом 01, его премьера прошла в октябре, а 17 ноября на автосалоне в Гуанчжоу был дан старт приёму предварительных заказов, затем стало известно, что китайская новинка в 2024 году выйдет на европейский рынок через словацкого импортёра с минимальной ценой 18 990 евро. Такая цена может оказаться убийственной для европейских конкурентов, таких как свежепредставленный Citroen e-C3. Марка Citroen разработала новый e-C3 как раз для того, чтобы бороться с дешёвыми китайскими «электричками», но «француз» будет стоить от 23 300 евро, так что ценовую битву Nammi 01 он уже, можно сказать, проиграл.

В Китае Nammi 01 стоит ещё меньше: заявленная минимальная цена на стадии предзаказов составляет 79 800 юаней (11 150 евро в переводе по текущему курсу), реальная розничная цена будет, как принято на китайском рынке, ещё немного ниже.

В основе Nammi 01 лежит модульная платформа Dongfeng Quantum Architecture 3 с 400-вольтовой электрической архитектурой и простенькой задней полузависимой подвеской, зато все колёса (16- либо 17-дюймовые) оснащены дисковыми тормозами. Габаритная длина хэтчбека — 4030 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1570 мм, колёсная база — 2660 мм.

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Cнаружи и внутри Nammi 01 вольно копирует эстетику китайско-немецкого кроссовера smart #1, боковые двери имеют безрамочные стёкла и выдвижные ручки. Передняя панель салона и дверные карты обшиты стёганой кожей, секция бардачка визуально скреплена контрастными чёрными ремешками, а сам бардачок выполнен в виде выдвижного лотка-органайзера. В стандартное оснащение китайской версии входят климат-контроль, подогрев передних сидений, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, аудиосистема с шестью громкоговорителями, адаптивный круиз-контроль и другие электронные ассистенты водителя.

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Единственный электромотор в Nammi 01 расположен на передней оси, его максимальная мощность — 70 кВт (95 л.с.), позже появится версия с мотором мощностью 120 кВт (163 л.с.). Ёмкость вмонтированной в пол кузова литий-железо-фосфатной батареи — 31,5 либо 42,3 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 330 и 430 км по циклу CLTC соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке 140 км/ч.

В России марка Nammi пока официально не представлена, но мы, если честно, не очень-то её и ждём, так как прекрасно понимает, что по пути в Россию дешёвые китайские электромобили превращаются в неподъёмно дорогие. Корпорации Dongfeng выгоднее привозить к нам высокомаржинальные премиальные модели, потребители которых менее чувствительны к ценовым накруткам: в РФ уже представлен принадлежащий Dongfeng премиальный бренд Voyah, совсем скоро в продаже появятся дорогие внедорожники M-Hero (в Китае это Mengshi), появление ещё одного нового бренда eπ тоже вполне вероятно.

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