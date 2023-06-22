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  • Полноприводный smart #1 Pulse подешевел и стал менее быстрым без ливреи Brabus

Полноприводный smart #1 Pulse подешевел и стал менее быстрым без ливреи Brabus

22.06.2023 89 0 0

Компания smart Automobile расширят линейку модификаций субкомпактного электрического кроссовера smart #1: теперь полный привод доступен не только в самой дорогой комплектации Brabus, но и в более доступной комплектации Pulse, продажи которой стартовали сегодня в Германии.

Напомним, что smart Automobile — это основанное в 2019 году совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely, разработкой и производством новых моделей smart с тех пор занимается Geely, а Mercedes-Benz курирует их дизайн, все новинки теперь только электрические. Первой моделью smart новой, китайско-немецкой эпохи стал дебютировавший в апреле прошлого года субкомпактный паркетник smart #1, в его основе лежит разработанная Geely модульная платформа SEA. Основные рынки для smart — Китай и Европа, причём Китай получает новые модели раньше Европы и по китайскому рынку уже есть первая статистика: продажи smart здесь, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), в январе-мае этого года составили 19 711 электромобилей, что очень неплохо для компании, начавшей фактически жизнь с нуля. Как пойдут дела дальше, покажет время.

В Европе smart #1 появился в продаже лишь в начале этого года, да и то не во всех странах, головным рынком является историческая родина марки — Германия, здесь же сегодня начались продажи упрощённого полноприводного smart #1 в комплектации Pulse. Прежде двухмоторная силовая установка, дающая кроссоверу полный привод, была только у топ-версии Brabus, что стоит в Германии от 48 990 евро. Smart #1 Pulse доступнее — от 46 490 евро, при этом «железо» у него точно такое же, как у Брабуса, но есть нюанс.

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У полноприводного smart #1 отдача переднего электромотора составляет 115 кВт (156 л.с.) и 200 Нм, заднего — 200 кВт (272 л.с.) и 343 Нм, максимальная совокупная отдача — 315 кВт (428 л.с.) и 543 Нм. Ёмкость батареи — 66 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по циклу WLTP— 400 км. Разница между версиями Brabus и Pulse по части технических характеристик есть лишь в динамике разгона: Brabus набирает первую «сотню» за 3,9 с, Pulse — за 4,5 с, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 180 км/ч. Лучшая динамика разгона как бы отделяет владельцев статусной версии Brabus от более бережливых владельцев версии Pulse.

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В декоре и оснащении, разница тоже, разумеется, есть, Brabus богаче, наряднее и спортивнее, а Pulse по наполнению попроще, но отнюдь не бедный: в его оснащение входят двухзонный климат-контроль, тепловой насос, кожаная обивка салона, панорамная стеклянная крыша, камеры кругового обзора, электропривод багажной двери, полный набор электронных ассистентов водителя (в том числе адаптивный круиз-контроль) и масса других удобств.

Добавим, что в апреле этого года марка smart представила вторую после перезапуска модель — купеообразный кроссовер smart #3 с точно такой же технической начинкой, как у smart #1. Почему не smart #2? Официального объяснения этому феномену нет, но, скорее всего, «двойку» зарезервировали для преемника недавно покинувшего рынок электрокара smart fortwo из старого модельного ряда.

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