Nammi 01: первенец нового бренда Dongfeng готовится к выходу на рынок

Dongfeng стремительно сдаёт позиции на китайском рынке: продажи автомобилей под одноимённой маркой в январе-сентябре этого года рухнули на 51,4% (по сравнению с продажами в январе-сентябре 2022 года) до 159 213 шт., но корпорация стремится отыграться в быстро растущем сегменте NEV и запускает в нём новые бренды (аббревиатура NEV расшифровывается как New Energy Vehicle, она объединяет электромобили, plug-in гибриды и водородные автомобили). У Dongfeng уже есть два полноценных NEV-бренда — это хорошо известный в России премиальный Voyah и оффроудный Mengshi, в августе были анонсированы ещё два бренда — eπ и Nammi, с их помощью Dongfeng хочет к 2025 году достичь уровня продаж в 1 млн NEV-автомобилей в год.

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Nammi должен стать самым массовым брендом в NEV-обойме Dongfeng. Прежде Nammi был суббрендом, под которым продавались вариации на тему электрического кросс-хэтчбека Dacia Spring (производство румынской модели налажено на заводе Dongfeng в китайском Шияне), в статусе полноценного бренда Nammi будет предлагать чуть более солидные и современные, но при этом относительно доступные и массовые электромобили. На этой неделе состоялась презентация хэтчбека Nammi 01, он выйдет на рынок до конца текущего года, далее Nammi будет представлять 1-2 новинки в год, чтобы к 2025 году выйти на уровень продаж в 400 000 машин в год.



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Технических подробностей о Nammi 01 пока немного: известно, что в основе хэтчбека лежит модульная платформа Dongfeng Quantum Architecture 3. Единственный электромотор расположен спереди и вращает передние колёса, его мощность в базовой версии составит 70 кВт (95 л.с.). Задняя подвеска у Nammi 01 полузависимая, с поперечной торсионной балкой. Все колёса оснащены дисковыми тормозами. Габаритная длина хэтчбека — 4030 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1570 мм, колёсная база — 2660 мм. Боковые двери имеют безрамочные стёкла. Штатные колёса — 16-дюймовые.



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Корреспондент китайского журнала Autohome нащёлкал много фотографий Nammi 01, так что теперь его можно как следует рассмотреть. Нетрудно заметить, что снаружи и внутри Nammi 01 вольно копирует эстетику китайско-немецкого кроссовера smart #1 (марка smart сегодня находится под контролем холдинга Geely) и даже пытается перещеголять его в премиальности: салон полностью обит кожей (или кожзамом), причём в дверных картах и на передней панели эта кожа стёганая. Секция бардачка визуально скреплена контрастными чёрными ремешками, а сам бардачок выполнен в виде выдвижного лотка-органайзера. Между тем задние места выглядят дёшево: крайние подголовники — интегральные и не регулируются, а центрального нет вовсе (хотя ремень для центрального пассажира имеется). Спинка заднего дивана не разделена на части, при её складывании в багажнике образуется ступенька.



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Цена у Nammi 01, судя по всему, будет очень доступная, на уровне младших моделей BYD, но у BYD всё же есть свой стиль, да и вообще эта марка сейчас является абсолютным лидером на китайском рынке (за первые три квартала продано 1 792 622 автомобиля), новичку бороться с ней будет очень непросто.

