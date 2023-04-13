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  • Народная «Чайка» из Китая: подробности о самом дешёвом электромобиле BYD

Народная «Чайка» из Китая: подробности о самом дешёвом электромобиле BYD

13.04.2023 31 0 0

Компания BYD готовится вывести на рынок младший электрический хэтчбек Seagull, его премьера состоится на следующей неделе в рамках Шанхайского автосалона, но уже известны ключевые технические характеристики и полностью рассекречен дизайн новинки.

В последнее время мы уделяем много внимания новинкам китайской компании BYD, потому что в прошлом году она заняла второе место в мире по продажам легковых электромобилей после Tesla (по данным самих компаний реализовано 911 140 и 1 313 851 шт. соответственно) и с учётом динамики роста (+184% по сравнению с продажами электромобилей в 2021 году) имеет все шансы в этом году стать мировым лидером в EV-сегменте. В январе-феврале 2023-го BYD уже опередила Теслу: по данным ресурса CleanTechnica, компании продали в мире 328 098 и 221 882 электромобиля соответственно.

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BYD стремительно расширяет модельный ряд: в этом году будут запущены премиальный F-Brand и лакшери-марка Yangwang, а под материнской маркой BYD на рынок выйдут несколько бюджетных новинок, в том числе модернизированный электрический компактный хэтчбек BYD e2 и младший субкомпактный хэтчбек BYD Seagull — оба принадлежат к так называемой океанической линейке, объединённой общим стилем, модульной «тележкой» e-platform 3.0 и тематическими именами: Seagull в переводе с английского означает «Чайка».

Seagull будет самой доступной современной моделью BYD, но при этом он не посягает на территорию ультрадешёвого и очень популярного в Китае городского электромобиля Wuling Hongguang Mini EV, а позиционируется как полноценная легковая модель с достаточно просторным салоном, качественной отделкой и хорошим оснащением (все колёса, например, снабжены дисковыми тормозами). Габаритная длина BYD Seagull — 3780 мм, ширина — 1715 мм, высота — 1540 мм, колёсная база — 2500 мм. Штатные колёса — 15- либо 16-дюймовые.

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Простор в салоне Seagull обеспечивают достаточно большая для своего класса колёсная база (для сравнения скажем, что у Лады Гранты колёсная база — 2476 мм) и почти однообъёмный профиль с сильно смещённым вперёд лобовым стеклом. Заднее сиденье при этом строго двухместное. Волнообразная передняя панель оформлена в духе старших «братьев» BYD e2 и BYD Dolphin, приборный экран имеет диагональ 5 дюймов, мультимедийный — 12,8 дюйма. Селектор режимов силовой установки выполнен в виде барабанчика, он расположен слева в ряду кнопок на центральной консоли. На верхнем этаже двухэтажного центрального тоннеля есть полочка с беспроводной зарядкой для смартфона. Пол в районе задних сидений абсолютно ровный.

Seagull будет оснащаться единственным электромотором на передней оси, его мощность — 55 кВт (75 л.с.) либо 75 кВт (102 л.с.) в зависимости от модификации. Батарей тоже две на выбор: младшая натрий-ионная ёмкостью 30,08 кВт·ч позволит проехать на одной зарядке 305 км по циклу CLTC, старшая литий-железо-фосфатная ёмкостью 38,88 кВт·ч — 405 км. К слову, натрий-ионные батареи в последние пару лет сильно набрали популярность в Китае: они имеют меньшую плотность заряда по сравнению с литиевыми, но относительно дёшевы в производстве и показывают стабильные характеристики в широком диапазоне температур — для недорогих электромобилей такие батареи вполне подходят.

На домашнем рынке BYD Seagull появится в ближайшие месяцы, ожидаемый диапазон цен — от 80 000 до 100 000 юаней (от 954 000 до 1 193 000 рублей в переводе по текущему курсу). Шансы на появление «Чайки» за пределами Китая (например, в Европе) очень велики. В России марка BYD на данный момент, к сожалению, официально не представлена.

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