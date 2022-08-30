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  • Самый популярный в Китае электромобиль стал кабриолетом, но лишился двух мест

Самый популярный в Китае электромобиль стал кабриолетом, но лишился двух мест

30.08.2022 80 0 0

Компания SAIC-GM опубликовала первые официальные фотографии серийного кабриолета на базе городского электрического хэтчбека Wuling Hongguang Mini EV Cabrio, она должна пролонгировать бешеный успех исходной модели.

 

В 2020 году SAIC-GM вывела на китайский рынок под маркой Wuling дешёвый городской электромобиль Hongguang Mini EV, который мгновенно стал хитом и сегодня является абсолютным лидером легкового EV-сегмента Поднебесной: с января по июль этого года, по данным ресурса CleanTechnica, продано 244 956 шт., что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2021-го. На втором месте с большим отставанием расположился кроссовер Tesla Model Y — реализовано 140 915 единиц (+4,9%), на третьем — хэтчбек BYD Dolphin (79 007 шт.).

Базовая версия Wuling Hongguang Mini EV оснащена установленным на задней оси электромотором мощностью 20 кВт (27 л.с.) и аккумулятором на 9,3 кВт·ч, полного заряда которого хватает на 120 км пробега по китайскому циклу CLTC. Максимальная скорость — 100 км/ч.

Секрет успеха Wuling Hongguang Mini EV довольно прост: сочетание низкой цены (от 32 800 юаней или 287 000 рублей в переводе по текущему курсу) с практичным и вместительным кузовом — при габаритной длине в 2917 мм в салоне помещаются четыре человека и даже есть немного места для багажа, плюс симпатичный дизайн и контролируемый GM инжиниринг. В общем, довольно качественный продукт за смешные деньги. Неудивительно, что у Wuling Hongguang Mini EV быстро появились модели-подражатели, в частности под маркой Chery.

Wuling Hongguang Mini EV стал не просто популярным, но и модным авто, каким в 60-х годах в Европе стал британский Mini, разработанный Алеком Иссигонисом. На этой волне в SAIC-GM сделали несколько более продвинутых и дорогих версий Mini EV в расчёте именно на состоятельных модников. Например, «игровая» версия Game Boy имеет более стильную «оптику», спортивный обвес, собственный дизайн интерьера, более мощный двигатель (41 л.с.), батарею ёмкостью до 26,5 кВт·ч и запас хода на одной зарядке до 300 км. Ещё у Wuling Hongguang Mini EV было несколько забавных концептуальный конверсий, в том числе «внедорожный» шестиколёсный пикап, но большинство из них так и остались в единственном экземпляре, а вот «кабрик», представленный в виде концепта на прошлогоднем Шанхайском автосалоне, в итоге стал серийным.

В основу Wuling Hongguang Mini EV Cabrio, судя по всему, легла версия Game Boy — китайские СМИ сообщают о 30-киловаттном электромоторе (41 л.с.). Салон у «кабрика» такой же, как у «игровой» версии, но без задних сидений — их место заняла складная тканевая крыша с электроприводом и две высокие рамки безопасности, повторяющие форму подголовников. Разумеется, будет предложена масса вариантов цветовых сочетаний и широкий перечень аксессуаров.

Цена Wuling Hongguang Mini EV Cabrio пока не объявлена, но ясно, что открытая версия будет самой дорогой в гамме.

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