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Новый BYD e2: крупнее и дешевле, чем сверхпопулярный BYD Dolphin

07.04.2023 148 0 0

Китайская компания BYD продолжает расширять линейку недорогих электромобилей: на домашнем рынке в продажу поступил компактный хэтчбек BYD e2 второго поколения с очень привлекательным ценником.

Недорогие «электрички» BYD из так называемой «океанической» линейки пользуются хорошим спросом: хэтчбек BYD Dolphin, обновлённый в конце прошлого года, в январе-феврале 2023-го обогнал в Китае по продажам Tesla Model Y: по данным ресурса CleanTechnica, реализовано 39 971 и 39 710 шт. соответственно, лучше в EV-сегменте расходится только ультрабюджетный городской электромобиль Wuling Hongguang Mini EV — 46 683 шт. В ближайшее время BYD выведет на домашний рынок самый маленький электрический хэтчбек Seagull (длина — 3780 мм), а вчера стартовали продажи компактного хэтчбека BYD e2 второго поколения, он займёт в «океанической» модельной линейке место между Seagull и Dolphin.

BYD e2 первого поколения
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BYD e2 первого поколения
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BYD e2 первого поколения
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Хэтчбек BYD e2 первого поколения дебютировал ровно четыре года назад — в апреле 2019-го, эта модель была нацелена в основном на рынок такси и каршеринга, у неё также была версия с кузовом седан — BYD e3. Теперь же BYD e2 переориентирован на розничные продажи и позиционируется как недорогой семейный автомобиль: кузову провели рестайлинг и подкатили под него свежую модульную «тележку» e-platform 3.0 от BYD Dolphin. Таким образом получилось более-менее полноценное второе поколение.

Новый BYD e2
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Новый BYD e2
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Кузов в результате «подтяжки лица» удлинился на 20 мм до 4260 мм, все остальные размеры прежние: ширина — 1760 мм, высота — 1530 мм, колёсная база — 2610 мм. Получается, что по длине новый BYD e2 превосходит BYD Dolphin (4125 мм), имеет традиционные для хэтчбека пропорции (у Dolphin профиль почти однообъёмный), а стоит при этом меньше: цены на новый BYD e2 начинаются от 102 800 юаней (1,21 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как за BYD Dolphin нужно отдать минимум 116 800 юаней (1,37 млн рублей) при очень близких технических характеристиках.

Новый BYD e2. Как видно, с кормы он ничем не отличается от старого.

Единственный электромотор в BYD e2 расположен на передней оси и выдаёт максимальные 70 кВт (95 л.с.) и 180 Нм. Батарея ёмкостью 43,2 кВт·ч обеспечивает на одной зарядке 405 км пробега по циклу CLTC. Максимальная скорость ограничена на отметке 130 км/ч. Снаряженная масса — 1340 кг, полная масса — 1715 кг.

Новый BYD e2
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Новый BYD e2
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Интерьер у BYD e2 полностью новый, выполненный в духе Dolphin: на смену прямым линиям пришли наплывы и окружности. Приборный экран — 8,8-дюймовый, мультимедийный — 12,8-дюймовый. Мультимедийный экран закреплён на шарнире и может менять ориентацию с альбомной на портретную.

Новый BYD e2

С тремя недорогими моделями BYD хочет доминировать на китайском рынке электромобилей, в этом же году бюджетные «электрички» отправятся покорять Европу.

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