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  • Недорогой электрический хэтчбек BYD Dolphin лишился младшей батареи, но стал практичнее

Недорогой электрический хэтчбек BYD Dolphin лишился младшей батареи, но стал практичнее

28.12.2022 92 0 0

Один самых популярных в Китае и в мире электромобилей обновлён через полтора года после выхода на рынок.

Китайская компания BYD в этом году отказалась от выпуска чисто «углеводородных» моделей, вышла на европейский рынок и стала вторым по величине производителем легковых электромобилей в мире: по данным ресурса CleanTechnica, глобальные продажи электромобилей BYD с января по октябрь этого года составили 584 225 шт. против 989 262 шт. у компании Tesla. В рейтинге самых популярных в мире электрических моделей лидерство удерживают Tesla Model Y и Tesla Model S (с января по октябрь реализовано 568 965 шт. и 365 274 шт. соответственно), третье место занимает ультрабюджетный китайский городской хэтчбек Wuling Hongguang Mini EV (357 511 шт.), четвёртое — BYD Dolphin (152 988 шт.). Бόльшая часть указанного объёма BYD Dolphin, а именно 152 571 шт., реализована в Китае, в следующем году эта модель выйдет на европейский рынок.

Dolphin — довольно свежая и самая доступная модель из «океанической» линейки BYD, её продажи на домашнем рынке начались летом прошлого года, но вот уже подоспело обновление. В основе Dolphin лежит самая простая версия модульной «тележки» e-platform 3.0 с единственным электромотором на передней оси и простенькой задней полузависимой подвеской.

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Габаритная длина хэтчбека — 4125 мм, ширина — 1770 мм, высота — 1570 мм, колёсная база — 2700 мм. По габаритам Dolphin следует отнести к В-классу, но большая база и плоский пол обеспечивают простор во втором ряду на уровне моделей С-класса. Объём багажника — 345 л, со сложенным задними сиденьем — 1310 л.

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Обновление не затронуло геометрию кузова Dolphin, но принесло новый наружный декор с чёрными вставками вместо серебристых, новую цветовую палитру и новый дизайн колёс (16- либо 17-дюймовые). Багажная дверь получила дворник (раньше его не было), кресло водителя уже в базовой комплектации имеет электропривод регулировок, а в топ-версии вдобавок электрифицировано кресло переднего пассажира, есть подогрев передних кресел, появились раздельная спинка заднего сиденья со встроенным подлокотником и передние датчики парковки. Экран мультимедийной системы теперь только 12,8-дюймовый, упрощённого 10-дюймового больше нет.

В отставку также отправлена младшая батарея ёмкостью 30,7 кВт·ч, теперь все версии имеют батарею на 44,9 кВт·ч. Базовая версия оснащается электромотором с отдачей в 70 кВт (95 л.с.) и 180 Нм, она может проехать на одной зарядке 420 км по китайскому циклу CTC. Топ-версия оснащается более мощным электромотором с отдачей в 130 кВт (177 л.с.) и 290 Нм, её запас хода на одной зарядке составляет 401 км. Снаряженная масса — 1405-1450 кг в зависимости от оснащения.

Диапазон цен на обновлённый BYD Dolphin в Китае — от 116 800 до 136 800 юаней (от 1,17 млн до 1,36 млн рублей в переводе по текущему курсу).

В 2023 году BYD может официально вернуться на российский рынок, так что есть шансы скоро увидеть Dolphin на наших дорогах.

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