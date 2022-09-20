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Возвращение ещё одной китайской марки: автомобили BYD могут начать поставлять в РФ

20.09.2022 179 0 0

Компания BYD ранее прекратила выпуск автомобилей с традиционными бензиновыми ДВС: теперь в линейке бренда числятся только электромобили и гибриды.

 

Автомобильный бизнес «поднебесного» производителя BYD весьма активно развивается на домашнем рынке. Судя по статистике Carsalesbase, по итогам прошлого года дилеры марки реализовали в Китае 730 093 автомобиля (на 77,5% больше по сравнению с результатом 2020-го). Показатели BYD продолжают стремительно увеличиваться и в текущем году: за первое полугодие было продано 638 433 единиц: результат на 163,5% (то есть в 2,6 раза) больше, чем в январе-июне предыдущего года.

Название марки расшифровывается как «Build Your Dreams», что в переводе с английского означает «построй / воплоти свои мечты». Она была основана в 1995 году в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Китай). На российском рынке бренд ранее присутствовал: ещё в конце 2000-ых компания предлагала в РФ компактный хэтчбек Flyer и седан F3, но они пользовались весьма скромным спросом.

На фото: BYD Dolphin

Как мы сообщали ранее, ещё минувшей весной компания BYD прекратила выпуск автомобилей с традиционными бензиновыми ДВС, так что теперь в линейке бренда числятся только электромобили и гибриды. Производитель наметил полный отказ от моделей с двигателями внутреннего сгорания на 2040 год.

По данным «Ведомостей», в 2023 году китайская марка может вернуться на автомобильный рынок РФ, теперь электрокарами. Предполагается, что поставки будет осуществлять белорусская компания SGP (Seven Green Products), издание ссылается на источник, знакомый с предложением фирмы из Беларуси, а также её гендиректора Артёма Ловчева.

На фото: BYD Qin Plus

Сообщается, что SGP может продавать электромобили марки BYD на территории СНГ. По словам главы белорусской компании, квота на 2023 год ограничена отметкой в 150 тыс. машин. Автомобили бренда планируется импортировать из Поднебесной. Согласно презентации, фирма SGP занимается созданием в Беларуси «транспортной экосистемы, внедрением и популяризацией электромобилей для пассажирских перевозок».

Генеральный директор SGP рассказал, что компания подала документы в Росстандарт на получение сертификата одобрения типа транспортного средства (ОТТС), в заявке числится три модели BYD: кроссовер Song Plus, седан Qin Plus и хэтчбек Dolphin. После получения ОТТС дистрибьютор сможет продавать автомобили на территории Таможенного союза или Евразийского экономического союза.

На фото: BYD Song Plus

При этом по словам источника издания – топ-менеджера одного из белорусских автоконцернов, – сейчас BYD официально вышла из всех проектов в стране. Он отметил, что китайский производитель, скорее всего, не будет принимать предложения о сотрудничестве со стороны Беларуси и РФ до тех пор, пока в регионе не спадёт геополитическая напряженность. Недавно Kolesa.ru сообщал о том, что китайская марка намерена расширить географию и выйти на новые рынки в Европе.

SGP рассчитывает получить сертификаты в конце текущего года, а 2023-ем белорусская фирма намерена подать заявку на ОТТС для премиального седана Han и кроссовера Tang. По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, спрос в РФ на электрокары BYD в первый год продаж, вероятно, не превысит 1,5-2 тыс. единиц (так как в стране нет достаточной зарядной инфраструктуры).

Между тем ранее стало известно о том, что производство автомобилей бренда BYD наладят в Узбекистане. Не исключено, что впоследствии машины оттуда будут поставлять в Россию.

Россия Беларусь Китай авторынок бизнес BYD

 

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