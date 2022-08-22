В Узбекистане свернут выпуск Spark и Nexia: грядут новые Шеви. А ещё там наладят сборку BYD

В соседней стране уже стартовало производство паркетника Chevrolet Tracker актуального поколения, скоро к нему присоединится соплатформенный седан Onix. Также ведется работа по дальнейшему расширению линейки американской марки за счет свежих моделей. А вот сроки начала сборки автомобилей китайского бренда BYD еще не названы.

Компания UzAuto Motors, которую, к слову, возглавляет Бу Андерссон (экс-президент АВТОВАЗа), заявила о том, что к концу 2022-го прекратит выпуск хэтчбека Chevrolet Spark и седана Chevrolet Nexia (он же старый Aveo T250). Такое решение объясняется тем, что предприятие поэтапно переводит свои мощности под новые модели. Так, в июле текущего года в Узбекистане началось массовое производство компактного кроссовера Chevrolet Tracker второй генерации, созданного на модульной платформе GEM, и в том же месяце была собрана первая родственная «четырехдверка» Onix из предсерийной партии (старт серийного выпуска Оникса намечен на начало 2023-го). Также в компании отметили, что «ведется работа по расширению модельного ряда современными моделями автомобилей Chevrolet и обновлению (facelift) уже производящихся». Какие именно новые машины рассматриваются, и какие модели переживут рестайлинг – не уточняется.

Уходящие Chevrolet Spark и Chevrolet Nexia 1 / 2 Уходящие Chevrolet Spark и Chevrolet Nexia 2 / 2

Напомним, выпуск Chevrolet Spark предыдущего, третьего поколения (M300) начался в Узбекистане в 2010-м, седан Chevrolet Nexia там встал на конвейер в 2015-м. Какое-то время обе модели продавали в России под маркой Ravon, но затем этот бренд ликвидировали, и в 2020-м машины вернулись к нам в качестве бюджетных Chevrolet. Причем седаны в РФ поставляли из Казахстана – собранные по «отверточной» технологии SKD (видимо, Нексии казахстанской сборки тоже больше не будет).



Между тем после начала всем известных событий бренды концерна General Motors покинули российский рынок, поставки бюджетников Шеви тоже прекращены. Скорее всего, поэтому UzAuto Motors также решила «перенаправить часть экспортных объемов автомобилей Chevrolet Spark и Nexia на внутренний рынок» (по официальной версии: «учитывая повышенный спрос на автомобили UzAuto Motors в Узбекистане»). О том, что машины были предназначены для РФ, в частности, говорит тот факт, что такие хэтч и седан имеют «ряд дополнительных опций», среди них – «двигатель с катализатором Euro 5» и система ЭРА-Глонасс.

Chevrolet Onix и Tracker производства UzAuto Motors 1 / 2 Chevrolet Onix и Tracker производства UzAuto Motors 2 / 2

Одновременно материнская государственная компания «Узавтосаноат» (ей принадлежит UzAuto Motors) объявила о подписанном соглашении об организации в Узбекистане производства автомобилей китайской фирмы BYD. Последняя, напомним, недавно полностью отказалась от выпуска чисто бензиновых моделей, оставив в своей гамме гибриды и электрокары. Заявлено, что в Узбекистане планируется производство полного цикла машин BYD (штамповка, сварка, покраска и сборка). Кроме того, в дальнейшем там хотят наладить выпуск «двигателей, электродвигателей, а также аккумуляторных батарей для автомобилей». Где именно организуют производство – пока не раскрывается, модели тоже еще не названы, как и сроки. При этом в «Узавтосаноат» отметили, что с четвертого квартала текущего года «будет запущена программа изучения рынка в рамках «Пробных продаж» автомобилей BYD в Узбекистане», и что для реализации этого этапа со стороны китайского партнера «будет осуществлена адаптация автомобилей для местного рынка, включая язык информационно-развлекательной системы (русский, узбекский)». В сообщении «Узавтосаноат» прямо об этом не говорится, но не исключено, что впоследствии произведенные в соседней стране автомобили BYD доберутся до России.

