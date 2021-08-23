Снова в бой: экс-глава АВТОВАЗа Бу Андерссон назначен гендиректором UzAuto

Бу Андерссон запомнился в России как яркий харизматичный лидер, который окружал себя красивыми помощницами, но при этом много работал, не церемонился с подчинёнными и в минимально возможные сроки решал поставленные задачи. С 2009 под 2013 год Андерссон работал на ГАЗе и подготовил завод к выпуску очень успешной коммерческой модели ГАЗель Next. Именно в этот период отставной шведский майор получил международное признание и несколько премий в области менеджмента. Предыдущие двадцать лет работы с GM были в этом смысле куда менее результативными.

С 2014 по 2016 год Бу Андерссон руководил АВТОВАЗом и запускал в производство две его ключевые новинки — Vesta и Xray. С этой задачей шведский руководитель благополучно справился, но так получилось, что именно в этот период АВТОВАЗ наращивал, а не сокращал убытки. Кулуарно Андерссона обвиняли в нежелании работать с российскими поставщиками комплектующих и лоббизме интересов «западных партнёров», что, как мы знаем, в современной России делать категорически не рекомендуется.

После увольнения с АВТОВАЗа Андерссон вернулся на родину и стал преподавать менеджмент в Линчёпингском университете, но уже в 2017 году вернулся в большой бизнес и возглавил европейское подразделение японской компании Yazaki (выпускает автомобильные комплектующие), а с 2018-го года стал курировать ещё и североамериканский регион. В Yazaki Андерссон зарекомендовал себя как очень экономный менеджер, он сумел добиться уменьшения долга компании, упорядочил в ней многие бизнес-процессы.

И вот теперь Узбекистан и госкомпания «Узавтосаноат». Здесь Андерссон будет гендиректором дочерних UzAuto Motors (выпускает автомобили) и UzAuto Motors Powertrain (выпускает силовые агрегаты). Напомним, что UzAuto образовалось в результате управленческого кризиса 2018 года и реструктуризации GM Uzbekistan: корпорация General Motors продала свою долю в СП «Узавтосаноату», но продолжает с ним сотрудничать в формате альянса, поэтому марка Chevrolet за узбекскими машинами сохранилась.

В начале прошлого года в России была ﻿ ликвидирована марка Ravon, под которой раньше у нас продавались собранные в Узбекистане джи-эмовские машины — теперь они и в России носят марку Chevrolet. Рестарт продаж состоялся в июне прошлого года. В статистику АЕБ узбекские Chevrolet, к сожалению, не попадают, но есть данные регистраций, собранные «Автостатом»: за первый квартал этого года на учёт встали 817 машин (наиболее востребованным оказался седан Cobalt – 569 шт.), более свежих данных у нас нет.

Под началом Андерссона можно ожидать ускорения локализации на UzAuto Motors более свежих и востребованных моделей Chevrolet, вроде субкомпактного кроссовера Tracker, и вывода их на российский рынок. Полноценного кроссовера малого класса у АВТОВАЗа до сих пор нет и его бывший президент наверняка захочет этим воспользоваться для массированной рыночной атаки. Новая Niva на платформе CMF-B, напомним, ожидается не раньше 2024 года.

