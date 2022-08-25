Китайская марка BYD расширяет географию: кроссовер Atto 3 скоро появится в Европе

SUV китайского бренда поступит в продажу в Великобритании ближе к концу 2022 года. Изначально в компании ставку сделали на Бельгию, Данию, Люксембург, Швецию, Нидерланды и Норвегию.

На фоне роста популярности электромобилей в Китае и в других странах автомобильный бизнес «поднебесной» компании BYD продолжил активно развиваться. Согласно статистике Carsalesbase, в прошлом году на домашнем рынке марка реализовала в общей сложности 730 093 автомобиля, что на 77,5% больше по сравнению с результатом 2020-го. В текущем году продажи машин BYD здесь продолжают расти, причём невероятными темпами: так, за первое полугодие китайцы купили 638 433 единиц, что на 163,5% (в 2,6 раза) больше, чем в январе-июне 2021-го.



На фото: BYD Atto 3

Компания BYD минувшей весной прекратила выпуск автомобилей с традиционными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания: теперь в линейке бренда числятся электромобили и plug-in гибриды. Как Kolesa.ru сообщал ранее, полный отказ от ДВС намечен на 2040 год. При этом марка намерена развиваться не только на домашнем рынке: в планах и амбициозные планы по расширению географии.



Сейчас китайская компания предлагает европейским странам коммерческий транспорт, однако теперь здесь планируется продавать легковые автомобили BYD, которые, предположительно, смогут побороться за покупателей с моделями Tesla. Изначально производитель из Поднебесной сделал ставку на Бельгию, Данию, Люксембург, Швецию, Нидерланды и Норвегию, позже список рынков расширится, в том числе за счёт Великобритании.



Как сообщает издание Autocar, к концу 2022 года британцам предложат кроссовер BYD Atto 3. В компании утверждают, что этот электрокар был разработан «с учётом потребностей европейских клиентов». Отметим, ранее эта модель с правым расположением руля уже вышла на рынок Австралии, Новой Зеландии, в начале следующего года к списку присоединится Япония.



На фото: салон BYD Atto 3

В основе BYD Atto 3 (в Китае – Yuan Plus) лежит модульная «тележка» e-platform 3.0 с плоской литий-железо-фосфатной батареей, установленной в полу. Ёмкость равна либо 48, либо 60,5 кВт*ч. У этого автомобиля единственный электромотор, установленный на передней оси. Его отдача составляет 207 л.с., а крутящий момент – 310 Нм. Максимальный запас хода без подзарядки равен 420 км (расчёт вели по циклу WLTP). С места до «сотни» такой паркетник разгоняется за 7,3 секунды.



На фото: BYD Tang

В континентальной Европе, в частности, в Норвегии, также предлагаются другие полностью электрические модели BYD: речь идёт о семиместном SUV под названием Tang (он конкурирует с Audi E-tron), а также о седане с именем Han (борется за покупателей с Tesla Model 3).



На фото: BYD Han

Напомним, весной текущего года компания представила BYD Seal, которому в соперники тоже прочат Tesla Model 3. В его основе тоже лежит e-platform 3.0, однако у этого электромобиля есть две заднеприводных версии с одним электромотором (отдача – 204 л.с. или 313 л.с.), а также одна полноприводная модификация с двухмоторной установкой, совокупная мощность которой составляет 530 л.с.). BYD Seal с полным приводом набирает первую «сотню» за 3,8 секунды.

