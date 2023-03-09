BYD готовит угловатый внедорожник в стиле Mercedes-Benz G-класса

Компания BYD готовится запустить ещё одну дочернюю марку, которая пока известна как F-Brand, её первенцем станет угловатый внедорожник, похожий по размерам и стилю на Mercedes-Benz G-класса.

BYD — крупнейший в Китае и второй по величине в мире производитель электромобилей: в 2022 году глобальные продажи BYD составили 1 863 494 машины (+209% по сравнению с продажами в 2021 году), из них 911 140 — это электромобили. По числу проданных «электричек» BYD отстаёт только от компании Tesla, которая в 2022 году реализовала 1 313 851 машину. В прошлом году компания BYD отказалась от производства чисто «углеводородных» моделей, теперь в её продуктовой линейке есть только plug-in гибриды и электромобили.

В ноябре 2022 года компания BYD анонсировала новый лакшери-бренд Yangwang, его название в переводе с латинизированного китайского на русский означает «смотреть наверх». В начале этого года под маркой Yangwang дебютировали большой угловатый электрический внедорожник U8 и суперкар U9. Четырёхмоторная силовая установка Yangwang U8 имеет совокупную мощность свыше 1000 л.с. и разгоняет громоздкий SUV длиной 5,3 м до 100 км/ч за 3 с. Yangwang U8 поступит в продажу в этом году по цене от 800 000 юаней (8,7 млн рублей в переводе по текущему курсу), у этого внедорожника будет и гибридная версия.

Сегодня BYD распространила фотографии другого угловатого внедорожника: он будет меньше и дешевле, чем Yangwang U8. На двух из четырёх снимках закамуфлированный китайский SUV стоит рядом с Mercedes-Benz G-класса, что недвусмысленно указывает на источник вдохновения. Заметим, что у BYD есть ещё бренд Denza, которым китайская компания владеет совместно с Mercedes-Benz, но это не помешало ей взять «гелик» за образец для подражания для своего нового внедорожника.



Новый SUV выйдет под новой премиальной маркой, обозначенной пока как F-Brand, в корпоративной иерархии она займёт место на ступеньку ниже роскошного Yangwang. Габаритная длина нового «F-внедорожника» будет чуть менее 5 м, колёсная база — около 2,8 м, цены — в диапазоне от 400 000 до 600 000 юаней (от 4,35 млн до 6,52 млн рублей). На данный момент внедорожник заявлен с электрической силовой установкой мощностью более 500 кВт (680 л.с.). Plug-in гибридная версия тоже есть в плане, она сможет проехать на одной зарядке/заправке около 1200 км. В трансмиссии обещаны принудительные блокировки межколёсных дифференциалов и блокировка «центра», что можно воспринять как намёк на механическую систему полного привода.



F-Brand будет конкурировать с внедорожным брендом Tank от Great Wall и «пикапной» маркой Radar от Geely, так как в гамме F-Brand тоже будут грузовички. Полноценная премьера новой марки и её первого внедорожника, вероятно, состоится в апреле на автосалоне в Шанхае.

