Роскошный рамный внедорожник BYD дебютировал вместе с неанонсированным суперкаром

Вездеход пока представлен в виде электрокара с четырьмя двигателями, при этом ему также обещана подзаряжаемая гибридная версия. А вот о спорткаре информации практически нет, заявлено лишь время разгона до «сотни» — впечатляющие 2 секунды.

В ноябре прошлого года «поднебесный» концерн BYD объявил о создании нового суббренда, под которым будут выпускать роскошные электрифицированные модели (к слову, компания в принципе уже не делает автомобили только с ДВС). Местное название марки – Yangwang, с латинизированного китайского на русский его можно перевести как «смотреть наверх». Первенцем станет брутальный внедорожник, прежде известный под внутренним индексом R1. И вот сегодня, 5 января, показали почти готовую к производству машину – уже под товарным именем U8. А еще новоявленный бренд устроил сюрприз: вместе с SUV представили суперкар U9, который ранее не был анонсирован. Начнем с вездехода.

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Yangwang U8 имеет рамную конструкцию. Китайцы пишут, что длина внедорожника составляет 5,3 метра, ширина превышает два метра, а колесная база равна 3,05 метра. Если данные верны, то по своим габаритам SUV превзошел Toyota Land Cruiser 300. Особенности дизайна экстерьера – икс-образный передок, состоящие из множества диодных ромбов ходовые огни, гигантские задние фонари с аналогичным рисунком и дополнительными L-образными секциями (такие же «эльки» есть сверху) и выдвижные ручки дверей. Три «горба» над лобовым стеклом – это, судя по всему, камеры и лидар. Также у машины два люка, модель «стоит» на 20-дюймовых колесах.



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Интерьер сама марка Yangwang еще не рассекретила, у продемонстрированных на презентации автомобилей стекла были затонированы. Впрочем, вездесущим шпионам ранее удалось заглянуть в салон: U8 получит виртуальную приборку, которая вроде бы будет объединена с гигантским вертикальным тачскрином мультимедиа-системы (то есть вместе они образуют нечто опять же вроде буквы L).



Пока представлена чисто «зеленая» версия с четырьмя индивидуально управляемыми электромоторами, но при этом китайские СМИ сообщают, что SUV также будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида, хотя об установке этого исполнения информации еще нет. Объявлено, что каждый электродвигатель способен выдавать 299-326 л.с. и 320-420 Нм, а суммарная отдача превышает 1100 л.с. Про батарею сказано лишь, что она из семейства Blade.



Первую «сотню» электрический Yangwang U8 якобы наберет за 3 секунды. Кроме того, такая «восьмерка» сможет разворачиваться на месте и передвигаться по диагонали (как GMC Hummer EV), плюс в случае пробоя шины электроника способна распределить тягу и выровнять машину на скорости до 120 км/ч.

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А вот про суперкар Yangwang U9 информации практически нет. Известно только, что модель тоже представляет собой электрокар с четырьмя двигателями, и что с 0 до 100 км/ч она может разогнаться всего за 2 секунды. Что же касается внешности, то «девятке» достались двери типа «крыло бабочки» и плавник-стабилизатор. Также спорткар получил головную оптику, состоящую из множества светодиодных «штрихов»: это дизайнерское решение китайцы назвали «звездным небом».



Предполагается, что внедорожник Yangwang U8 появится в продаже уже в этом году, модели прочат ценник в 116 000 – 218 000 долларов. А вот доберется ли до дилеров суперкар Yangwang U9 – пока неизвестно. Не исключено, что он создан для демонстрации возможностей нового бренда.