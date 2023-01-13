Dacia Spring обзавёлся версией Extreme: медный декор и более мощный электромотор

Румынская марка Dacia, принадлежащая Renault Group, представила на автосалоне в Брюсселе новую версию Extreme своего первого и пока единственного электромобиля Spring. Позже комплектации Extreme появятся и у других моделей Dacia.

Собираемый на заводе Dongfeng в китайском Шияне субкомпактный электрический переднеприводный кросс-хэтчбек Dacia Spring вышел на европейский рынок в 2021 году и расходится неплохо, несмотря на довольно посредственные потребительские характеристики и низкий рейтинг Euro NCAP. Данных продаж за полный 2022 год у нас пока нет, но статистика за период с января по ноябрь, собранная ресурсом CleanTechnica, показывает, что Dacia Spring уверенно входит в десятку самых популярных электромобилей в Европе: за указанный период продано 39 254 шт., впереди из маленьких «электричек» только Fiat 500e (продано 58 414 шт.) и Peugeot e-208 (42 556 шт.). Успех Dacia Spring объясняется низкой ценой в сочетании с правительственными субсидиями, стимулирующими покупку населением «зелёных» моделей.

Стандартный Spring оснащается электромотором мощностью 33 кВт (44 л.с.) и батареей ёмкостью 27,4 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 230 км пробега по циклу WLTP. Теперь в гамме появилась более мощная версия Extreme, у неё электромотор выдаёт 48 кВт (65 л.с.) и дополнен «уникальной коробкой передач», увеличивающей крутящий момент на колёсах — технические подробности в пресс-релизе, к сожалению, отсутствуют. Динамические характеристики тоже пока не раскрыты. Паспортный пробег на одной зарядке версии Extreme — 220 км.



Вообще Extreme — это не про мощность, а по комплектацию и декор, просто на модели Spring её совместили с техническим апгрейдом. В гамме Spring комплектация Extreme заменит богатую комплектацию Expression, которую прежде выбирали 8 из 10 покупателей модели. Базовая комплектация Essential остаётся в строю и по-прежнему оснащается 33-киловаттным электромотором.



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Визуальные особенности комплектации Extreme — это вставки медного цвета на кузове, новый основной цвет Slate Blue, боковые наклейки и молдинги с декоративным рисунком в стиле топографических карт, который подчёркивает приключенческий дух Dacia. Салон также имеет медные вкрапления, а топографический рисунок нанесён на коврики и пороги.



Dacia Spring Extreme появится в продаже на следующей неделе и будет стоить от 22 300 евро. За базовую комплектацию Essential просят от 20 800 евро. В ближайшем будущем комплектация Extreme появится также на других моделях Dacia — Spring, Sandero, Duster и Jogger.

