Smart анонсировал новые модели, в том числе замену снятому с производства fortwo

В этом году марка smart празднует своё 25-летие в рамках серии мероприятий под названием smart times. Мероприятия проходят в основном в Китае, так как сегодня это главный рынок для smart. Напомним, что изначально марка smart была детищем немецкого концерна Daimler-Benz (ныне это Mercedes-Benz Group), её первой моделью стала двухместная малолитражка fortwo, производство которой началось в 1998 году на новом заводе во французском Амбахе (сегодня он принадлежит британской компании Ineos Automotive).

Под управлением Mercedes-Benz марка smart не добилась сколь-нибудь значительных коммерческих успехов и в 2019 году её перезапустили в рамках равнодолевого совместного предприятия Mercedes-Benz и Geely, получившего имя smart Automobile. Geely в этом СП занимается разработкой и производством новых моделей smart, а Mercedes-Benz курирует лишь их дизайн, то есть, по сути, smart стал одним из дочерних брендов китайского холдинга. Smart теперь — строго электромобильный бренд, версий с ДВС у новых моделей не будет.



smart #1

Первой моделью smart после перезапуска стал дебютировавший в апреле прошлого года субкомпактный кроссовер smart #1, в его основе лежит разработанная Geely модульная платформа SEA, её же получил справивший премьеру в апреле нынешнего года чуть более крупный купеобразный кроссовер smart #3. Получается, что 2023-й — первый полный год работы smart с новым модельным рядом, за первые три квартала в Китае, по данным CAAM, продано 33 654 электромобиля smart — для начала очень даже неплохо. В этом же году марка smart распрощалась со старым модельным рядом, последним представителем которого стал двухместным электромобильчик EQ fortwo — официально о завершении его производства компания не объявляла, но заказы не принимаются с весны.



smart #3

В новом модельном ряду каждый год будет появляться, как минимум, одна новинка: ближайшие премьеры, по данным немецкого журнала auto motor und sport, это младшая модель smart #2 и самый крупный в гамме smart #4 либо smart #5. «Четвёрка» — это, скорее всего, компактный хэтчбек, а «пятёрка» — вместительный семейный кроссвэн. В техническом плане smart #4 и smart #5 будут унифицированы с моделями #1 и #3, то есть получат платформу SEA.



Для smart #2, который придёт на замену модели fortwo, платформа SEA слишком крупная, у «двойки» будет собственная платформа, рассчитанная на короткие двухместные модели. У Geely, как и у других крупные китайских компаний, уже есть маленькие городские электромобили — например, представленный недавно Geely Panda Mini, но его платформа слишком примитивная и не стыкуется с премиальным статусом smart. Платформа «двойки» должна обеспечить высокий уровень безопасности и возможность интеграции новейших электронных ассистентов водителя — читай высокий рейтинг Euro NCAP.

Ожидается, что smart #2 выйдет на рынок в 2025 году, но премьера может состояться раньше. «Четвёрка» либо «пятёрка» пополнит гамму smart в следующем году.

