Ставший хитом бюджетный электрокар Geely Panda Mini примерил внедорожные «доспехи»

Недорогой и очень милый на вид городской электрический хэтчбек Panda Mini был представлен в конце прошлого года под суббрендом Geome, компания Geely разработала его в пику Wuling Hongguang Mini EV, ставшему в 2022 году самым популярным электромобилем на китайском рынке. Другие крупные китайские компании тоже выпустили свои аналоги Wuling Hongguang Mini EV, но Geely Panda Mini оказался успешнее многих: в январе-июле, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), реализовано 49 786 шт., сейчас Panda Mini занимает третье место в сегменте маленьких городских электромобилей после Wuling Hongguang Mini EV (в январе-июле продано 137 536 шт.) и Changan Lumin (64,984 шт.). Другие конкуренты, в том числе только что обновлённый Chery QQ, остались позади.

Бодрый рыночный дебют Panda Mini компания Geely хочет укрепить с помощью новой «оффроудной» версии, сделанной в пику другой новинке сегмента — кросс-хэтчбеку Baojun Yep, который изначально стилизован под внедорожник. Следует понимать, что внедорожные у этих моделей только дизайн и имидж, технические характеристики остаются на уровне городских хэтчбеков, так что ни о каких вылазках на дикую природу речи идти не может — это просто такие городские пижоны.

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Новая версия Panda Mini получила имя Knight, что переводится с английского как «рыцарь». Защитный пластиковый обвес и новые, более угловатые бамперы сделали облик хэтчбека более мужественным, передний бампер к тому же украшен двумя массивными буксирными петлями. Капот снабжён поручнями, крыша — рейлингами, багажная дверь — спойлером, боковины — лесенками, ведущими на крышу. Разработаны новый дизайн колёс и новый дизайн фальшрадиаторной решётки с зарядным лючком — спереди «внедорожный» Panda Mini можно принять за Ford Bronco!



В «рыцарском» обвесе Panda Mini чуть прибавил в размерах, габаритная длина версии Knight — 3135 мм, ширина — 1565 мм, высота — 1655 мм, колёсная база — 2015 мм. Дорожный просвет в порожнем состоянии — 175 мм, под полной нагрузкой — 125 мм. Четырёхместный салон — такой же, как у стандартного хэтчбека, но отделка стала чуть более пёстрой. Сплюснутый приборный экран имеет диагональ 9,2 дюйма, мультимедийный экран — 8-дюймовый. Объём багажника — 69 л, со сложенными задними сиденьями — 800 л.

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Силовая установка у версии Knight стандартная: единственный электромотор пристыкован к заднему ведущему неразрезному мосту, его максимальная отдача — 30 кВт (41 л.с.) и 110 Нм, батарея ёмкостью 17,03 кВт·ч обеспечивает на одной зарядке около 200 км пробега по циклу CLTC. Максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч.



Panda Mini Knight поступит в продажу в сентябре, цены пока не объявлены. Обычный Panda Mini стоит в Китае от 29 900 юаней (388 000 рублей в переводе по текущему курсу), но это базовая версия с 20-киловаттным электромотором и батареей на 9,61 кВт·ч. Хэтчбек с такой же силовой установкой, как у «рыцаря», стоит от 49 900 юаней (648 000 рублей).

