Обновлённый Chery QQ: взгляд милее, мотор мощнее, но по-прежнему очень дёшево

Электрический Chery QQ дебютировал в 2021 году в пику резко набиравшему тогда популярность городскому хэтчбеку Wuling Hongguang Mini EV, который в 2022-м умудрился и вовсе стать самым продаваемым электромобилем в Китае. Форм-фактор Wuling Hongguang Mini EV попытались скопировать многие конкуренты, вариант от Chery оказался одним из самых удачных, но проблема в том, что интерес китайского потребителя к подобного рода машинам уже в конце прошлого года начал стремительно угасать.

Продажи Wuling Hongguang MINI EV в январе-июле этого года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), составили 137 536 шт., на 48% меньше, чем было реализовано за аналогичный период пошлого года. В свою очередь Chery QQ за тот же период разошёлся тиражом 31 189 шт. (-42,3%). Рестайлинг вряд ли поможет выправить кривую спроса на Chery QQ, но точно позволит ему ещё какое-то время исправно приносить денежки в кассу Chery.



Полное имя модели — Chery QQ Ice Cream (Ice Cream в переводе с английского означает «мороженое»), а на руле вдобавок красуется логотип суббренда iCar. В этом году iCar дорос до полноценного бренда, у него теперь будет собственный модельный ряд, состоящий из довольно дорогих «электричек», но и от Chery QQ Ice Cream логотип iCar решили пока не отрывать. Продаётся QQ Ice Cream через электромобильный сайт Chery вместе с другими моделями такого же класса и среднеразмерным электрическим кроссовером Chery eQ7, при этом в ходе рестайлинга QQ Ice Cream лишился эмблемы Chery на передке, она заменена на собственную эмблему QQ.



Фары-глазки у «кукушки» не изменились, но их дизайн теперь подчёркнут чёрной глянцевой панелью между ними. Передний и задним бамперы стали более лаконичными на вид и обзавелись боковыми молдингами, обновлён дизайн колёс. Салон, вмещающий четверых, никак не изменился, но для него расширена цветовая гамма. Габариты хэтчбека прежние: длина — 2980 мм, ширина — 1496 мм, высота — 1637 мм, колёсная база — 1960 мм.



Единственный электромотор по-прежнему пристыкован к неразрезному заднему мосту, его отдача у базовой версии хэтчбека составляет прежние 20 кВт (27 л.с.) и 85 Нм. В комплекте с этим мотором идёт батарея ёмкостью 9,42 либо 13,9 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по устаревшему циклу NEDC — 120 и 170 км соответственно.



В ходе рестайлинга у Chery QQ Ice Cream появилась и более продвинутая версия, у неё отдача электромотора повышена до 30 кВт (41 л.с.) и 90 Нм, а ёмкость батареи — до 17,4 кВт·ч, полного заряда хватит на 205 км пробега по более современному и близкому к реальности ездовому циклу CLTC. Максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 100 км/ч. Снаряженная масса — 699-778 кг в зависимости от оснащения.

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Стоит обновлённый Chery QQ Ice Cream от 29 900 юаней (385 000 рублей в переводе по текущему курсу), топ-версия с мощным мотором и «полным фаршем» обойдётся в 52 900 юаней (681 000 рублей). Экспортных перспектив у этой модели почти нет из-за скудного оснащения системами активной и пассивной безопасности, в «базе» вообще нет подушек, у топ-версии есть только водительская. Система стабилизации не предусмотрена, но ABS, к счастью, есть уже в «базе».

