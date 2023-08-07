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  • Кроссовер Chery eQ7 пришёл на замену eQ5: другой облик и более доступная цена

Кроссовер Chery eQ7 пришёл на замену eQ5: другой облик и более доступная цена

07.08.2023 105 0 0

В салоне китайского электрокросса тоже есть обновки. Кроме того, заменили технику.

Первые официальные изображения батарейного паркетника Chery eQ7 опубликовали еще минувшей весной. А теперь в Китае состоялась полноценная презентация, вдобавок местные дилеры открыли прием заказов. Модель позиционируется как совершенно новая, однако на деле перед нами – рестайлинговый электрокросс Chery eQ5. Исходная «электричка», напомним, вышла на домашний рынок в 2020-м, на нее компания Chery New Energy (подразделение Чери, занимающееся «зеленью») возлагала особые надежды, но, увы, eQ5 их не оправдал: спросом этот кросс не пользовался, и в прошлом году производство приостановили. В общем, понятно, почему вместе с дизайном было решено изменить и индекс модели.

Почивший Chery eQ5
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Почивший Chery eQ5
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Почивший Chery eQ5
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Паркетник сохранил платформу LFS (Lightweight Frame Structure), алюминиевый кузов и основной задний привод. При этом Chery eQ7 щеголяет новыми головной оптикой и бамперами, еще подретушировали фонари, плюс модели достались иные колеса (18- или 19-дюймовые). По сравнению с eQ5 длина выросла на 45 мм до 4675 мм, высота увеличена на 5 мм до 1660 мм. Ширина и колесная база прежние – 1910 и 2830 мм соответственно. В целом же внешне электрокросс отныне похож на доступный и в России «традиционный» Jetour Dashing (бренд Jetour принадлежит Чери), тогда как Chery eQ5 напоминал модели марки Lynk & Co (ею владеет холдинг Geely).

Chery eQ7
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Chery eQ7
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Chery eQ7
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Chery eQ7
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Chery eQ7
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В салоне переделали переднюю панель: в частности, убрали физические клавиши, которые отвечали за «климат». Тоннель – новый, он тоже лишен кнопок и шайб, а управление трансмиссией теперь возложено на подрулевой переключатель. Руль – с сенсорными панелями.

Chery eQ7

Самому дешевому Chery eQ7 положены светодиодная оптика, «кожаная» обивка, табло, камера заднего вида и круиз-контроль. В «средней» комплектации появляются электропривод багажной двери, беспроводная зарядка для смартфона, переднее пассажирское кресло с выдвижной подставкой для ног, подогрев и вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, системы предупреждения о фронтальном столкновении и о выходе из занимаемой полосы, система распознавания дорожных знаков. Топовый eQ7 – это еще подогрев задних сидений, панорамная крыша, атмосферная подсветка интерьера, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе, мониторинга «слепых» зон и контроля состояния водителя.

Chery eQ7
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Chery eQ7
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Chery eQ7
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Chery eQ7
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Chery eQ7
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Если у eQ5 перед «паузой» были версии со 177- или 204-сильным электромотором на выбор, то Chery eQ7 предложен с единственным движком мощностью 211 л.с. А вместо литий-ионной батареи на 70,1 кВт*ч теперь литий-железно-фосфатная емкостью 67,1 кВт*ч. Паспортный запас хода – 512 км по циклу CLTC (было 510 км, но по устаревшему циклу NEDC).

Chery eQ7
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Chery eQ7
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Chery eQ7
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Электрокросс Chery eQ7 оказался доступнее предшественника: за модель с новыми индексом и дизайном сейчас просят 143 900 – 163 900 юаней (около 20 000 – 22 800 долларов по актуальному курсу), тогда как Chery eQ5 до своей отставки стоил 156 600 – 179 900 юаней (примерно 21 800 – 25 000 долларов).

Между тем Chery планирует продавать электрокары и в России, так что у eQ7 есть шансы на появление в нашей стране.

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