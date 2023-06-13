Кроссовер Jetour Dashing предложен в России с двумя моторами: комплектации и цены

Китайский паркетник с необычным дизайном доступен на нашем рынке с турбомоторами 1.5 и 1.6, а вот полный привод не предусмотрен. Модель представлена в четырех комплектациях.

На прошлой неделе компания Jetour, «дочка» Chery, объявила о старте продаж в РФ крупного кроссовера X90 Plus. А теперь опубликован прайс-лист второго SUV – это компактный и гораздо более эффектный Dashing («дэ́шинг», в Китае модель зовется Dasheng). Напомним, у нас марка работает отдельно от местного офиса материнской Чери, для Jetour создан дистрибьютор «Джетур Мотор Рус», машины поставляют напрямую из Поднебесной. Согласно потребительскому сайту бренда, дилерские центры открыты примерно в 40 российских городах.

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У себя на родине паркетник дебютировал в прошлом году. По габаритам Jetour Dashing близок к нынешнему Toyota RAV4, длина «китайца» равна 4590 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2720 мм. Паспортный дорожный просвет – 160 мм. Особенности внешности – двухэтажная головная оптика (сверху расположены полоски ходовых огней), безрамочная радиаторная решетка, выдвижные ручки дверей, зеркала на отдельных ножках и задние фонари в виде «игреков». В салоне – минимализм. Кстати, оформление интерьера разнится в зависимости от техники, но об этом ниже. Объем багажника Dashing составляет 486 литров, со сложенным вторым рядом этот показатель увеличится до 977 литров.

На российском рынке кроссовер предложен с двумя бензиновыми «турбочетверками» на выбор, знакомыми по другим моделям Chery: базовый двигатель 1.5 TCI выдает 147 л.с. и 210 Нм, он работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (6DCT); отдача мотора 1.6 TGDI – 190 л.с. и 275 Нм, ему положена 7DCT. Оба движка могут «питаться» АИ-92, привод же исключительно передний. У кросса с 1.5 TCI селектор коробки привычно расположен на центральном тоннеле, а вот у Dashing с 1.6 TGDI управление трансмиссией возложено на подрулевой переключатель, плюс у такой версии оригинальный тоннель с «парящей» секцией и более просторной нишей.



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Jetour Dashing доступен в четырех комплектациях: Comfort, Comfort Plus, Elite и Luxury. При этом кроссовер с «механикой» представлен во втором по старшинству исполнении, с Плюсом, хотя он все равно является самым дешевым, а паркетник с 1.6 TGDI бывает только в топ-версии. Цена Dashing лежит в диапазоне от 2 339 900 до 3 039 900 рублей.



Комплектации и цены Jetour Dashing

Комплектация 1.5T (147 л.с.), 2WD, 6МТ 1.5T (147 л.с.), 2WD, 6DCT 1.6T (190 л.с.), 2WD, 7DCT Comfort - 2 559 900 руб. - Comfort Plus 2 339 900 руб. - - Elite - 2 689 900 руб. - Luxury - 2 829 900 руб. 3 039 900 руб.

В списке стандартного оборудования значатся: светодиодная оптика, кожаный салон, фронтальные и боковые подушки безопасности, однозонный климат-контроль, подогрев лобового стекла и форсунок омывателей, обогрев руля и передних сидений, датчик света, задний парктроник, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 12,8 дюйма, камера заднего вида, круиз-контроль. Начиная с версии Comfort Plus появляются панорамный люк в крыше, электропривод поясничного подпора сиденья водителя, вентиляция передних сидений и камеры кругового обзора. Комплектация Elite – это еще электропривод складывания и обогрев наружных зеркал, электропривод багажной двери.



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Dashing Luxury 1.5T также имеет подогрев второго ряда кресел, шторки безопасности, датчик дождя, функцию обзора пространства под днищем (180°), системы мониторинга «слепых» зон, помощи при перестроении и предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом. Ну а у кроссовера с 1.6 TGDI еще есть двухзонный «климат», ионизатор воздуха, «память» настроек зеркал и водительского кресла, мультимедиа с планшетом на 15,6 дюйма, передний парктроник, адаптивный «круиз», системы автоторможения и переключения света фар. Кроме того, на дверях самого дорогого SUV расположены дополнительные экранчики, которые отображают температуру снаружи.



Кроссовер в версии Comfort Plus получил 18-дюймовые колеса, у остальных исполнений – 19-дюймовые.



У официальных дилеров Jetour Dashing появится до конца нынешней недели. Между тем Kolesa.ru уже познакомился с новым паркетником, подробности – в нашем материале.