Ещё один новый бренд от Chery: встречаем кроссовер iCar 03 и спорткар iCar GT

К Шанхайскому автосалону Chery разродилась ещё одним дочерним брендом: к уже имеющимся в обойме компании маркам Exeed, Jaecoo, Jetour, Kaiyi, Omoda и Sterra присоединяется iCar, под этой маркой будут производиться стильные и высокотехнологичные электромобили для молодёжи.

Вообще-то iCar существует с 2021 года как суббренд, под ним в Китае продаётся городской электромобиль Chery QQ. Теперь iCar превращается в полноценную электромобильную марку, ориентированную на молодёжную аудиторию, анонсированы шесть моделей, две из них представлены в статусе концептов — это угловатый компактный кроссовер iCar 03 и спорткар iCar GT. Эмблему iCar в виде буквы «i» разработал Цао Сюэ — автор талисмана (панды) прошлогодних зимних Олимпийских игр в Пекине.

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Электромобили iCar будут стоить в диапазоне от 150 000 до 400 000 юаней (от 1,78 млн до 4,74 млн рублей в переводе по текущему курсу), то есть довольно дорого. В рамках бренда iCar компания Chery анонсировала сотрудничество с крупным китайским производителем аккумуляторов CATL и объявила о запуске ещё и аккумуляторного бренда Ener-Q, под ним будут производиться набирающие популярность в Китае натрий-ионные батареи: они имеют меньшую плотность заряда по сравнению с литий-ионными и дольше заряжаются, зато относительно дёшевы в производстве, более безопасны, более экологичны и показывают стабильные характеристики в широком диапазоне температур.



Кроме того, для iCar разработан виртуальный ассистент i-VA — девушка с очень эффектным формами, которая станет своеобразным визуализированным аналогом ChatGPT, то есть сможет ответить буквально на любые вопросы пользователя благодаря постоянному доступу к нейросети.



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Теперь о машинах. Кроссовер iCar 03 адресован любителям отдыха на природе, дизайн у него нарочито угловатый, передний и задний свесы очень короткие, что обещает хорошую геометрическую проходимость. Габаритная длина iCar 03 — 4200 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1700 мм, колёсная база — 2700 мм. О технической начинке пока ничего не сообщается, известно лишь, что кроссовер будет иметь несколько ездовых программ для разных типов дорог и бездорожья. Также он будет щедро нашпигован современными электронными ассистентами водителя, вплоть до автопилота второго уровня.



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Электрокупе iCar GT тоже пока не имеет технического описания, даже размеры не указаны, но ясно, что салон имеет посадочную формулу 2+2. Руль-штурвал напоминает портативную игровую консоль, центральный мультимедийный экран дополнен сенсорной панелью, выступающей из центрального тоннеля. По всему периметру салона, в полу и между задними креслами видны световые пано, создающие эффект потока (энергии или воды).



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Снаружи iCar GT приятно удивляет вниманием к деталям, в передок и пороги также встроены световые пано, фары и фонари выполнены в виде буквы Т с точками по краям, то есть это не троллинг Теслы, а вариации на тему фирменной эмблемы. В дизайне колёс фирменный стиль особенно показателен — впечатляющая работа.



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Когда iCar 03 и iCar GT превратятся в серийные модели, пока неизвестно, но вряд ли новая марка заставить долго ждать. В анонсированной линейке iCar из шести моделей будет ещё один спорткар, минивэн и два кроссовера. Об экспортных перспективах iCar пока информации нет.

