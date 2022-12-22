Что-то пошло не так: электрокар Changan Lumin подорожал на фоне слабых продаж

Lumin — совсем свежая модель в линейке Changan, сделанная с прицелом на остромодный в Китае сегмент недорогих, но симпатичных на вид городских электромобилей. Увы, пока коммерческие успехи Changan Lumin оставляют желать лучшего, а на этой неделе производитель объявил о повышении цен на миловидный хэтчбек.

В 2020 году компания SAIC-GM выпустила на китайский рынок бюджетный электрический хэтчбек Wuling Hongguang Mini EV. Маленькая смешная машинка с довольно посредственными техническими характеристиками оказалась невероятно успешной и на данный момент лидирует в EV-сегменте: с января по октябрь 2022 года, по данным ресурса CleanTechnica, в Китае продано 357 493 экземпляра.

Секрет успеха Wuling Hongguang Mini EV заключается в сочетании низкой цены (от 32 800 юаней или 331 000 рублей в переводе по текущему курсу), маневренности (габаритная длина — 2917 мм), практичного и вместительного кузова (помещаются 4 человека и небольшой багаж) и качественного дизайна (машина бюджетная, но не ущербная на вид). Эту нехитрую формулу вслед за SAIC-GM бросились повторять все крупные китайские автопроизводители, но пока ни одному из них не удалось создать машину, которая стала бы столь же успешной, как Wuling Hongguang Mini EV. Ближе всех подобрался Chery QQ iCar/Ice Cream — за первые десять месяцев этого года продано 87 889 шт., остальные конкуренты позади, в том числе Changan Lumin.



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Lumin дебютировал в апреле этого года и в мае вышел на рынок, до конца октября реализовано без малого 39 000 шт., хотя на момент премьеры китайские СМИ выдавали Люмену большие авансы — мол, с такой миленькой лупоглазой внешностью успех гарантирован, лидерство Wuling Hongguang Mini EV поду угрозой. Быть может, у Люмина всё ещё впереди, времени с начала продаж прошло мало, но уже известно, что с 1 января Lumin подорожает на тысячу юаней, базовая версия будет стоить от 49 900 юаней (504 000 рублей), что заметно дороже «голенького» Wuling Hongguang Mini EV.



В техническом плане Changan Lumin отличается от Wuling Hongguang Mini EV сотоварищи. Во-первых, Lumin заметно крупнее законодателя жанра: габаритная длина хэтчбека Changan — 3270 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1545 мм, колёсная база — 1980 мм. Во-вторых, в Lumin единственный электромотор расположен на передней, а не на задней оси (в основе Люмина лежит модульная платформа EPA0). В-третьих, в дизайне есть лёгкий налёт премиальности, чем, видимо и объясняется более высокая, чем у конкурентов, цена.



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Базовая версия Changan Lumin оснащается электромотором мощностью 30 кВт (41 л.с.) и батареей ёмкостью 12,92 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 155 км пробега по циклу CTLC. Этот же мотор доступен в паре с батареей ёмкостью 17,65 кВт·ч, с ней запас хода на одной зарядке увеличивается до 210 км. Топ-версии, которая после Нового года будет стоить 69 900 юаней (705 000 рублей), положен электромотор мощностью 35 кВт (48 л.с.) и батарея ёмкостью 27,99 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 301 км. Максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 101 км/ч.



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Changan Lumin имеет в базе две фронтальные подушки безопасности, 14-дюймовые колёса с нарядными колпаками, наружные выдвижные дверные ручки, кондиционер и мультимедийную систему с 10,25-дюймовым сенсорным экраном. Снаряженная масса топ-версии — 922 кг, полная масса — 1245 кг.



Между тем по миловидности с Changan Lumin может поспорить совсем свежий хэтчбек Geely Panda Mini, который только готовится выйти на рынок.

