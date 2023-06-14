Land Rover Discovery Sport пережил второй рестайлинг: главные изменения — в салоне

Компактный семейный кроссовер Discovery Sport — самая пожилая и самая доступная модель в гамме Land Rover, его выпуск начался в 2014 году, первый рестайлинг Discovery Sport пережил в 2019-м, в 2020-м у него появилась plug-in гибридная модификация , а теперь подоспела очередная порция обновок.

Недавно компания JLR приняла решение о разделении марки Land Rover на три отдельных бренда — Range Rover, Defender и Discovery, при этом эмблему Land Rover после препирательств с поклонниками марки решено сохранить, она по-прежнему будет присутствовать на всех автомобилях, но менее навязчиво, чем раньше: например, у обновлённого Discovery Sport эмблема Land Rover на передке сохранилась, а вот с кормы и из салона её убрали.

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Дизайн экстерьера Discovery Sport в процессе второго рестайлинга почти не изменился, проще всего обновлённую модель идентифицировать по радиаторной решётке: она стала цельной, без разделения по горизонтали, образующие её шестиугольники стали более крупными и более округлыми. В богатых комплектациях Dynamic SE и Dynamic HSE передний бампер обзавёлся боковыми горизонтальным клыками. Кроме того, обновлёны палитра цветов и дизайн штатных колёсных дисков.



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В салоне перемены куда более заметные. Полностью перекроена и зачищена от физических клавиш центральная консоль: на смену прежнему 10,25-дюймовому сенсорному экрану пришёл новый изогнутый 11,4-дюймовой с новейшей версией операционной системы Pivi Pro, дающей благодаря боковым панелям доступ к 90% всех функций в одно касание. Отдельного блока микроклимата больше нет, зато освободилось дополнительное пространство для мелочей под мультимедийным экраном. На центральном тоннеле появился новый, более компактный селектор режимов АКП. Цифровой щиток приборов теперь входит в стандартное оснащение всех версий, внедрена новая система тонкой очистки салонного воздуха, за доплату предлагается панорамная стеклянная крыша.



Discovery Sport по-прежнему предлагается с 7-местным салоном, но его нельзя получить в сочетании с plug-in гибридной силовой установкой P300e, которая съедает значительную часть объёма кормы. У plug-in гибрида появилась новая батарея ёмкостью 14,9 кВт·ч (раньше было 15 кВт·ч), запас хода на электротяге по циклу WLTP снизился с 62 до 61 км, в реальной эксплуатации JLR обещает до 47 км на одной зарядке. Максимальная мощность зарядки батареи — 50 кВт, на ней зарядить батарею с 0 до 80% можно за полчаса.

В электрическом режиме Discovery Sport P300e, напомним, приводится в движение установленным на задней оси электромотором мощностью 80 кВт (109 л.с.). В гибридном режиме в работу включается расположенный спереди 1,5-литровый бензиновый турбомотор (200 л.с.) в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Максимальная совокупная отдача гибридной силовой установки — 309 л.с. и 540 Нм.

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Альтернатива розеточному гибриду — 2,0-литровые бензиновые и дизельные двигатели, снабжённые мягкогибридным 48-вольтовым довеском. Дизельных версий две — D165 (163 л.с.) и D200 (204 л.с.), бензиновых тоже две — P200 (200 л.с.) и P250 (249 л.с.), коробка передач — только 9-ступенчатый «автомат», привод — только полный. Версий на «механике» и переднем приводе больше нет.



В Европе продажи обновлённого Discovery Sport уже начались, цены в Германии начинаются от 60 200 евро за дизельную версию D165 в дорогой комплектации Dynamic SE, а вот базовая комплектация S теперь доступна только с plug-in гибридной силовой установкой P300e и стоит от 62 000 евро.

