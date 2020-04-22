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  • Land Rover подключил к розетке два младших кроссовера: до 66 км на одной зарядке

Land Rover подключил к розетке два младших кроссовера: до 66 км на одной зарядке

22.04.2020 295 0 0

Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport обзавелись plug-in гибридными модификациями P300e PHEV, которые должны помочь британской марке избежать штрафов за превышение нормативных выбросов СО2 в Европе.

 

Европа, в отличие от США, на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и вытекающих из неё экономических трудностей не собирается отменять жёсткие экологические ограничения для автопроизводителей и уже в следующем году будет штрафовать всех, кто в эти ограничения не уложится. В этой связи автопроизводители, заинтересованные в европейском рынке, переводят свои наиболее ходовые модели на электротягу, то есть делают из них plug-in гибриды, поскольку такой тип силовой установки с одной стороны не ограничивает мобильность потребителя (можно ездить и с разряженной батареей), а с другой — позволяет с запасом вписаться в экологический норматив.

Land Rover Discovery Sport P300e PHEV

Так, Range Rover Evoque P300e PHEV выбрасывает в атмосферу всего 32 грамма СО2 на километр пробега, Land Rover Discovery Sport P300e PHEV — 36 грамм. Среднее же значение по парку не должно превышать 95 г/км, но для каждого производителя верхняя планка вычисляется индивидуально по хитрой формулой — кому интересно, отсылаем к нашему большому материалу на эту тему.

Технически Evoque P300e PHEV и Discovery Sport P300e PHEV идентичны. За привод передних колёс отвечает 200-сильная 1,5-литровая бензиновая «турботройка» семейства Ingenium, сопряжённая с 8-ступенчатым «автоматом» и вспомогательным стартер-генератором. Задние колёса через одноступенчатый редуктор вращает синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 80 кВт (109 л.с.). Совокупная максимальная отдача силовой установки составляет 227 кВт (309 л.с.) и 540 Нм.

Range Rover Evoque P300e PHEV

При торможении и движении накатом стартер-генератор и электромотор переходят в рекуперативных режим и накапливают вырабатываемую «халявную» электроэнергию в расположенной под задним сиденьем литий-ионной батарее ёмкостью 15 кВт·ч. Электрические машины способны обеспечить замедление до 0,2g, а если нужно больше, то задействуется традиционная тормозная система, при этом производитель обещает, что водитель не заметит переходных режимов.

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На электротяге Evoque P300e PHEV может проехать на одной зарядке 66 км по циклу WLTP, Discovery Sport P300e PHEV — 62 км. Полная зарядка батареи от домашней розетки занимает 6 часов 42 минуты, от 7-киловаттного настенного терминала — 2 часа 20 минут (зарядка до 80% займёт 1 час 24 минуты). Наконец, самый быстрый способ зарядить батарею — воспользоваться публичным 32-киловаттным терминалом: 80% будут доступны уже через полчаса. Максимальная скорость в электрическом режиме — 135 км/ч.

По умолчанию оба кроссовера работают в гибридном режиме, в котором электроника сама решает, какой двигатель в какой момент задействовать, учитывая при этом местоположение машины по GPS и особенности заложенного в навигатор маршрута (в частности рельеф, экологические и скоростные ограничения). Электрический EV mode и энергосберегающий SAVE mode можно активировать принудительно. Режим SAVE позволяет сохранить заряд батареи до въезда в так называемые углерод-нейтральные зоны, которых в Европе становится всё больше и больше. До 100 км/ч в гибридном режиме Evoque разгоняется за 6,4 с, Discovery Sport — за 6,6 с.

Land Rover Discovery Sport P300e PHEV

Заказы на гибридные новинки Land Rover в Европе уже принимаются: в Германии за Discovery Sport P300e PHEV просят от 49 255 евро, за Range Rover Evoque P300e PHEV — от 50 750 евро. Для сравнения скажем, что близкий по техническим характеристика и устройству французский DS 7 Crossback E-Tense стоит от 50 290 евро. Гибридный Audi Q5 50 TFSI e quattro обойдётся уже минимум в 53 850 евро, гибридный BMW X3 xDrive30e — от 57 400 евро, гибридный Mercedes-Benz GLC 300 e — от 56 108 евро.

В российском представительстве Jaguar Land Rover заявили, что в нашей стране продавать гибридные Evoque и Discovery Sport не планируется.

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