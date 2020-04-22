Land Rover подключил к розетке два младших кроссовера: до 66 км на одной зарядке

Европа, в отличие от США, на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и вытекающих из неё экономических трудностей не собирается отменять жёсткие экологические ограничения для автопроизводителей и уже в следующем году будет штрафовать всех, кто в эти ограничения не уложится. В этой связи автопроизводители, заинтересованные в европейском рынке, переводят свои наиболее ходовые модели на электротягу, то есть делают из них plug-in гибриды, поскольку такой тип силовой установки с одной стороны не ограничивает мобильность потребителя (можно ездить и с разряженной батареей), а с другой — позволяет с запасом вписаться в экологический норматив.
Так, Range Rover Evoque P300e PHEV выбрасывает в атмосферу всего 32 грамма СО2 на километр пробега, Land Rover Discovery Sport P300e PHEV — 36 грамм. Среднее же значение по парку не должно превышать 95 г/км, но для каждого производителя верхняя планка вычисляется индивидуально по хитрой формулой — кому интересно, отсылаем к нашему большому материалу на эту тему.
Технически Evoque P300e PHEV и Discovery Sport P300e PHEV идентичны. За привод передних колёс отвечает 200-сильная 1,5-литровая бензиновая «турботройка» семейства Ingenium, сопряжённая с 8-ступенчатым «автоматом» и вспомогательным стартер-генератором. Задние колёса через одноступенчатый редуктор вращает синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 80 кВт (109 л.с.). Совокупная максимальная отдача силовой установки составляет 227 кВт (309 л.с.) и 540 Нм.
При торможении и движении накатом стартер-генератор и электромотор переходят в рекуперативных режим и накапливают вырабатываемую «халявную» электроэнергию в расположенной под задним сиденьем литий-ионной батарее ёмкостью 15 кВт·ч. Электрические машины способны обеспечить замедление до 0,2g, а если нужно больше, то задействуется традиционная тормозная система, при этом производитель обещает, что водитель не заметит переходных режимов.
На электротяге Evoque P300e PHEV может проехать на одной зарядке 66 км по циклу WLTP, Discovery Sport P300e PHEV — 62 км. Полная зарядка батареи от домашней розетки занимает 6 часов 42 минуты, от 7-киловаттного настенного терминала — 2 часа 20 минут (зарядка до 80% займёт 1 час 24 минуты). Наконец, самый быстрый способ зарядить батарею — воспользоваться публичным 32-киловаттным терминалом: 80% будут доступны уже через полчаса. Максимальная скорость в электрическом режиме — 135 км/ч.
По умолчанию оба кроссовера работают в гибридном режиме, в котором электроника сама решает, какой двигатель в какой момент задействовать, учитывая при этом местоположение машины по GPS и особенности заложенного в навигатор маршрута (в частности рельеф, экологические и скоростные ограничения). Электрический EV mode и энергосберегающий SAVE mode можно активировать принудительно. Режим SAVE позволяет сохранить заряд батареи до въезда в так называемые углерод-нейтральные зоны, которых в Европе становится всё больше и больше. До 100 км/ч в гибридном режиме Evoque разгоняется за 6,4 с, Discovery Sport — за 6,6 с.
Заказы на гибридные новинки Land Rover в Европе уже принимаются: в Германии за Discovery Sport P300e PHEV просят от 49 255 евро, за Range Rover Evoque P300e PHEV — от 50 750 евро. Для сравнения скажем, что близкий по техническим характеристика и устройству французский DS 7 Crossback E-Tense стоит от 50 290 евро. Гибридный Audi Q5 50 TFSI e quattro обойдётся уже минимум в 53 850 евро, гибридный BMW X3 xDrive30e — от 57 400 евро, гибридный Mercedes-Benz GLC 300 e — от 56 108 евро.
В российском представительстве Jaguar Land Rover заявили, что в нашей стране продавать гибридные Evoque и Discovery Sport не планируется.
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