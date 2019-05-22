Обновлённый Land Rover Discovery Sport: мягкая гибридизация и жёсткая виртуализация

Младший кроссовер марки Land Rover пережил комплексную модернизацию и подтянулся по оснащению к более крупным и дорогим собратьям. В перспективе обещана plug-in гибридная модификация.

Discovery Sport – самая популярная модель Land Rover на домашнем для марки европейском рынке: в прошлом году реализовано 33 802 экземпляра, но это на 23,5% меньше, чем в 2017-м. Обновление должно выправить кривую продаж и помочь JLR стабилизировать своё финансовое положение, а то в последнее время ходят слухи о возможной продажи компании (сейчас она принадлежит индийской Tata Motors) в связи с её неспособностью генерировать прибыль.

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Снаружи Discovery Sport стал больше похож на обычный Discovery, особенно спереди: бамперы и светотехника полностью новые, а выхлопные патрубки теперь спрятаны под кузов. В салоне изменений гораздо больше: пересмотрена компоновка передней панели и дверных карт, на 25% (до 48 л) увеличилась ёмкость всевозможных ящиков и кармашков для мелочей, появился новый руль с сенсорными клавишами на спицах. Щиток приборов теперь виртуальный 12,3-дюймовый, а размер мультимедийного дисплея на центральной консоли вырос до 10,25 дюймов. Нижнего дисплея, как у Рейнж Роверов, нет, но у них Discovery Sport позаимствовал мультифункциональные «крутилки» – правая, в частности, помимо выбора температуры в салоне отвечает за выбор режима работа системы Terrain Response 2, приспосабливающей технику к тому или иному типу бездорожья. Также на передней консоли появилась полочка для беспроводной зарядки смартфона, а USB-зарядки теперь доступны для пассажиров всех трёх рядов. Селектор АКП в виде шайбы уступил место более привычному на вид качающемуся рычажку.

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В виде опции для Discovery Sport теперь доступен фирменный «прозрачный капот», то есть камеры, позволяющие увидеть участок дороги/бездорожья под передними колёсами, а также салонное зеркало заднего вида со встроенным 9,5-дюймовым экраном, на который можно вывести картинку с установленной в верхней части кормы камеры и наблюдать за происходящим сзади без слепых зон. Любители активного отдыха могут заказать водонепроницаемый ключ-браслет и плавать с ним в море. Сообщается также об улучшенных материалах отделки (доступна в том числе экологически чистая замша из переработанного полиэстера), и о том, что диван среднего ряда теперь складывается в пропорции 40:20:40.

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Кузов Discovery Sport переработан с учётом возможности установки в него литий-ионных батарей для мягкогибридных и plug-in гибридных модификаций, заодно на 13% увеличилась его жёсткость и на 20% (до 65 л) выросла ёмкость топливного бака. Подзаряжаемый гибрид на основе 3-цилиндрового двигателя представят только в конце года, а вот мягкая 48-вольтовая гибридизация уже сейчас затронула все полноприводные дизельные и бензиновые модификации. Речь идёт об ассистирующем ДВС стартер-генераторе, который связан ременной передачей с коленвалом и даёт дополнительную мощность при разгонах, а при торможениях и движении накатом вырабатывает электроэнергию и запасает её в батарее.

Переднеприводный Discovery Sport доступен только в сочетании со 150-сильным турбодизелем и «механикой», а все полноприводные версии комплектуются 9-ступенчатым гидромеханическим автоматом. 2.0-литровый дизель Ingenium может иметь мощность 150, 180 или 240 л.с., бензиновый турбомотор того же семейства и того же объёма – 200 либо 249 л.с. Дорожный просвет кроссовера составляет 212 мм, глубина преодолеваемого брода – до 600 мм, угол въезда – 25 градусов, угол съезда – 30 градусов, угол рампы – 20 градусов.

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Уточним также, что формально под Discovery Sport подкатили новую платформу PTA (Premium Transverse Architecture), но на деле это очередная эволюция старой фордовской платформы EUCD, о чём мы рассказывали во время тест-драйва кроссовера Range Rover Evoque второго поколения, который также имеет «тележку» PTA. Колёсная база автомобиля не изменилась (2741 мм), габариты скорректировались только с поправкой на «косметику», так что по всем признакам это именно модернизированный, а не полностью новый автомобиль. Что, впрочем, ничуть не умаляет всего его вышеописанных достоинств.

В Европе заказы на обновлённый Discovery Sport уже принимаются, а в России он появится чуть позже. В нашей стране, к слову, Discovery Sport даже популярнее, чем в США: в прошлом году реализовано 1541 и 1512 шт. соответственно.