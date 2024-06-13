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  • Проза жизни: серийный кроссовер smart #5 растерял оффроудную харизму концепта

Проза жизни: серийный кроссовер smart #5 растерял оффроудную харизму концепта

13.06.2024 272 0 0

В электронной базе китайского Минпрома всплыли серийные версии электрического кроссовера smart #5, в продаже он появится во второй половине текущего года.

Smart #5 дебютировал в апреле на Пекинском автосалоне в виде концепта на широких «зубастых» шинах и был щедро увешан оффроудной амуницией (веткоотбойники, экспедиционный багажник на крыше, светодиодная «люстра», металлическая защита днища), но серийный кроссовер, как мы и ожидали, всего этого лишился, то есть превратился в обычный паркетник.

Кроссовер smart #5 — это третья по счёту модель компании smart Automobile, образованной в 2019 году как совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely. За разработку и производство новых моделей smart отвечает холдинг Geely, а Mercedes-Benz помогает с дизайном, все новые модели smart — полностью электрические и производятся в Китае. Первой моделью марки smart после перезапуска под крылом Geely стал дебютировавший в апреле 2022 года субкомпактный кроссовер smart #1, в его основе лежит модульная платформа SEA, хорошо известная по другим маркам и моделям китайского холдинга. Эту же платформу получил справивший премьеру год спустя чуть более крупный купеобразный кроссовер smart #3.

smart #5 в версии Brabus
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smart #5 в версии Brabus
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Официальной информации о платформе smart #5 пока нет, на стадии концепта сообщалось, что кроссовер имеет 800-вольтовую электрическую архитектуру и батарею ёмкостью более 100 кВт·ч, зарядить которую с 10% до 80% можно всего за 15 минут. Запас хода на одной зарядке — 700 км по циклу CLTC или 550 км по циклу WLTP. Скорее всего, платформа у smart #5 — это та же SEA, но в более продвинутой и дорогой версии.

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Китайский журнал Autohome сообщает, что smart #5 будет предлагаться в одномоторной и двухмоторной версиях. Мощность одномоторных версий — 250 кВт (340 л.с.) либо 267 кВт (363 л.с.). У стандартной двухмоторной версии передний электромотор выдаёт 165 кВт (224 л.с.), задний — 267 кВт (363 л.с.); у топовой двухмоторной версии Brabus передний мотор такой же, а мощность заднего увеличена до 310 кВт (421,5 л.с.).

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Габаритная длина smart #5 составляет 4705мм, ширина — 1920 мм, высота — 1705 мм, колёсная база — 2900 мм. Штатный размер колёс — от 18 до 21 дюйма. Пока это самая крупная модель в истории smart, но, возможно, будут ещё более крупные — например, семейный однообъёмник. Дополнительные технические подробности и интерьер серийного smart #5 будут рассекречены в ближайшие месяцы.

Салон концепткара smart #5

Добавим, что в Китае дела у марки smart сейчас идут неважно: за первые четыре месяца этого года она, по данным CAAM, реализовала здесь 5589 машин, что на 67,3% меньше по сравнению с продажами в январе-апреле 2023 года. Для Китая новые «электрички» smart оказались слишком дорогими — аналоги от местных брендов в разы дешевле.

Концепткар smart #5

В Европе с января по апрель этого года, по данным JATO Dynamics, реализовано 9977 новых смартов (+31,2% по сравнению с АППГ), но скоро марка может столкнуться в ЕС с повышенными пошлинами на электромобили китайского производства, а локализацию сборки в Европе изначальный бизнес-план smart Automobile не предусматривал.

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