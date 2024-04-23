Самый большой smart представлен в образе хардкорного внедорожника

Напомним, что smart Automobile — это совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely, образованное в 2019 году после того, как компания Mercedes-Benz отчаялась самостоятельно сделать марку smart успешной. За разработку и производство моделей smart с тех пор отвечает холдинг Geely, а Mercedes-Benz помогает с дизайном, все новые модели smart — полностью электрические и производятся в Китае.
Первой моделью smart после перезапуска под крылом Geely стал дебютировавший в апреле 2022 года субкомпактный кроссовер smart #1, в его основе лежит модульная платформа SEA, хорошо известная по другим маркам и моделям китайского холдинга. Эту же платформу получил справивший премьеру год спустя чуть более крупный купеобразный кроссовер smart #3. Третьей моделью в новой гамме станет кроссовер smart #5, размеры которого пока не раскрыты, а на глазок их определить трудно — ясно только, что новый кроссовер компактный либо среднеразмерный. В любом случае прежде столь крупных моделей у smart не было.
Smart #5, вероятно, тоже будет базироваться на платформе SEA, но именно в привязке к концепту информации о «тележке» нет, зато сообщается, что smart Concept #5 имеет 800-вольтовую электрическую архитектуру и батарею ёмкостью более 100 кВт·ч, зарядить которую с 10% до 80% можно будет всего за 15 минут. Запас хода на одной зарядке — 700 км по циклу CLTC или 550 км по циклу WLTP.
Концепт имеет типичную оффроудную амуницию (веткоотбойники, «зубастые» шины, экспедиционный багажник на крыше, светодиодная «люстра», металлическая защита днища), но вряд ли всё это мы увидим в серийном smart #5. Кузов без центральных стоек и задние двери, открывающиеся в противоположную передним сторону, — тоже типичные атрибуты концепта, у серийного кроссовера их не будет. А вот трёхэкранная передняя панель с мощным чипом AMD V2000 выглядит вполне товарной, да и съёмная беспроводная колонка, хранящаяся под подлокотником между задними креслами, вполне может быть предложена в виде аксессуара.
Размеры кузова, очевидно, позволяют разместить в smart #5 три ряда сидений — на европейском рынке такая версия пришлась бы весьма кстати. Между тем в Китае дела у smart в последнее время идут не очень: в первом квартале этого года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), марка реализовала 3871 автомобиль, что на 69,5% меньше продаж в январе-марте 2023 года.
Причины падения продаж smart понятны: глобальное замедление спроса на электромобили в сочетании со слишком высокими ценами — китайские аналоги, в том числе от других марок Geely, стоят дешевле, а к ценовой войне smart оказался не готов. Палочкой-выручалочкой для smart могли бы стать plug-in гибридные версии уже существующих моделей, но вряд ли на такой шаг даст добро Mercedes-Benz.
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