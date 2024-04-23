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Самый большой smart представлен в образе хардкорного внедорожника

23.04.2024 148 0 0

Компания smart Automobile, не дожидаясь открытия Пекинского автосалона, полностью рассекретила дизайн концепткара smart #5, в серийную модель он превратится во второй половине текущего года.

Напомним, что smart Automobile — это совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely, образованное в 2019 году после того, как компания Mercedes-Benz отчаялась самостоятельно сделать марку smart успешной. За разработку и производство моделей smart с тех пор отвечает холдинг Geely, а Mercedes-Benz помогает с дизайном, все новые модели smart — полностью электрические и производятся в Китае.

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Первой моделью smart после перезапуска под крылом Geely стал дебютировавший в апреле 2022 года субкомпактный кроссовер smart #1, в его основе лежит модульная платформа SEA, хорошо известная по другим маркам и моделям китайского холдинга. Эту же платформу получил справивший премьеру год спустя чуть более крупный купеобразный кроссовер smart #3. Третьей моделью в новой гамме станет кроссовер smart #5, размеры которого пока не раскрыты, а на глазок их определить трудно — ясно только, что новый кроссовер компактный либо среднеразмерный. В любом случае прежде столь крупных моделей у smart не было.

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Smart #5, вероятно, тоже будет базироваться на платформе SEA, но именно в привязке к концепту информации о «тележке» нет, зато сообщается, что smart Concept #5 имеет 800-вольтовую электрическую архитектуру и батарею ёмкостью более 100 кВт·ч, зарядить которую с 10% до 80% можно будет всего за 15 минут. Запас хода на одной зарядке — 700 км по циклу CLTC или 550 км по циклу WLTP.

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Концепт имеет типичную оффроудную амуницию (веткоотбойники, «зубастые» шины, экспедиционный багажник на крыше, светодиодная «люстра», металлическая защита днища), но вряд ли всё это мы увидим в серийном smart #5. Кузов без центральных стоек и задние двери, открывающиеся в противоположную передним сторону, — тоже типичные атрибуты концепта, у серийного кроссовера их не будет. А вот трёхэкранная передняя панель с мощным чипом AMD V2000 выглядит вполне товарной, да и съёмная беспроводная колонка, хранящаяся под подлокотником между задними креслами, вполне может быть предложена в виде аксессуара.

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Размеры кузова, очевидно, позволяют разместить в smart #5 три ряда сидений — на европейском рынке такая версия пришлась бы весьма кстати. Между тем в Китае дела у smart в последнее время идут не очень: в первом квартале этого года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), марка реализовала 3871 автомобиль, что на 69,5% меньше продаж в январе-марте 2023 года.

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Причины падения продаж smart понятны: глобальное замедление спроса на электромобили в сочетании со слишком высокими ценами — китайские аналоги, в том числе от других марок Geely, стоят дешевле, а к ценовой войне smart оказался не готов. Палочкой-выручалочкой для smart могли бы стать plug-in гибридные версии уже существующих моделей, но вряд ли на такой шаг даст добро Mercedes-Benz.

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