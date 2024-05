Кроссовер Exeed Exlantix ET выходит на рынок: гибрид и электромобиль, ждём в России

Компания Chery запустила в продажу в Китае вторую модель нового дочернего NEV-бренда Exlantix — большой кроссовер ET. В отличие от соплатформенного электроседана Exlantix ES кроссовер предлагается не только с электрическими, но с и plug-in гибридной силовой установкой типа range extender, где ДВС используется в качестве удлинителя электрического запаса хода.

В прошлом году компания Chery решила диверсифицировать модельный ряд хорошо известного в России премиального бренда Exeed и создала внутри него новую NEV-линейку Sterra. Напомним, что аббревиатура NEV расшифровывается как New Energy Vehicle, она объединяет электромобили, plug-in гибриды и водородные автомобили. За пределами Китая модели Exeed Sterra будут продаваться под отдельным брендом Exlantix, причём Россия станет для него одним из первых рынков, продажи должны начаться ближайшим летом.

Дебютной моделью Exeed Sterra/Exlantix стал большой электроседан ES на новой модульной платформе E0X, на ней же базируется поступивший сегодня в продажу в Китае кроссовер ET, причём его производство началось ещё в январе. Габаритная длина кроссовера — 4955 мм, ширина — 1975 мм, высота — 1698 мм, колёсная база — 3000 мм. Боковые двери имеют безрамочные стёкла. Подвеска — полностью независимая, пружинная в начальных комплектациях и пневматическая в богатых, спереди — двойные поперечные рычаги, сзади — многорычажка. Штатные колёса — 19-, 20- либо 21-дюймовые. Снаряженная масса — 2140-2340 км в зависимости от оснащения.



Несмотря на крупные габариты, Exlantix ET имеет строго пятиместный салон, который накрывает стандартная прозрачная крыша площадью 2,38 м2. Передняя панель имеет скрытые дефлекторы системы вентиляции, а 10,25-дюймовый щиток приборов установлен над сплюснутым рулём. В богатых комплектациях приборный щиток дополнен проекционным экраном на лобовом стекле. Центральный 15,6-дюймовый мультимедийный экран с 2,5К-разрешением оснащён голосовым помощником. Базовая аудиосистема имеет 8 динамиков, продвинутая 960-ваттная — 23 динамика, топовая 2140-ваттная тоже имеет 23 динамика. Объём основного багажника — 485 л, со сложенными спинками заднего сиденья — 1835 л. Спереди есть небольшой дополнительный багажник объёмом 60 л, где удобно хранить зарядный кабель.

Plug-in гибридная версия Exlantix ET имеет 400-вольтовую электрическую архитектуру и один тяговый электромотор на задней оси (265 л.с., 324 Нм), а спереди установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор (156 л.с., 220 Нм). Ёмкость тяговой батареи — 32 кВт·ч, без включения ДВС она позволяет проехать 200 км (здесь и далее по циклу CLTC), а в гибридном режиме запас хода на одной зарядке/заправке составляет 1518 км. До 100 км/ч гибридный кроссовер разгоняется за 7,8 с, максимальная скорость — 180 км/ч.



Электрические версии Exlantix ET — 800-вольтовые, они бывают одномоторные заднеприводные и двухмоторные полноприводные. Максимальная отдача электромотора на заднеприводных версиях — 313 л.с. и 425 Нм. Ёмкость батареи — 77 либо 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 625 и 760 км соответственно. Одномоторный кроссовер с батареей на 77 кВт·ч разгоняется до 100 км/ч за 6,6 с, с батареей на 100 кВт·ч — за 6,4 с, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 200 км/ч.



У полноприводного Exlantix ET с батареей на 77 кВт·ч передний электромотор выдаёт 167 л.с. и 238 Нм, задний — 313 л.с. и 425 Нм, в сумме выходит 480 л.с. и 663 Нм. Первую «сотню» такой кроссовер набирает за 4,7 с, максимальная скорость — 210 км/ч. Запас хода на одной зарядке — 540 км.



У топового полноприводного Exlantix ET Ultra с батареей на 100 кВт·ч передний электромотор выдаёт 249 л.с. и 266 Нм, задний — 313 л.с. и 425 Нм, в сумме получается 562 л.с. и 691 Нм. До 100 км/ч Exlantix ET Ultra разгоняется за 3,8 с, максимальная скорость — 210 км/ч. Запас хода на одной зарядке — 655 км.

Гибридный Exlantix ET стоит в Китае от 189 800 юаней (2,4 млн рублей в переводе по текущему курсу), электрический заднеприводный — от 229 800 юаней (2,9 млн рублей), электрический полноприводный — от 239 800 юаней (3,1 млн рублей), за топовый Exlantix ET Ultra нужно выложить 319 800 юаней (4,1 млн рублей). В России цены, разумеется, будут существенно выше, да и, скорее всего, не все из китайских версий Exlantix ET доберутся до нашей страны.



Третьей или одной из следующих моделей Exlantix станет анонсированный в апреле эффектный минивэн, известный пока под индексом E08.