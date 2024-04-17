Exeed готовит крутой минивэн с монументальным дизайном, ждём в РФ под маркой Exlantix

Компания Chery внимательно следит за трендами китайского автопрома и готовится представить новинку в быстрорастущем сегменте люксовых электрических минивэнов. Новая модель известна пока как Exeed E08, она дебютирует в виде концепта на следующей неделе в рамках Пекинского автосалона.

Хорошо известный в России бренд Exeed вышел на домашний, китайский рынок в 2018 году, он позиционируется как премиальный — эдакий Lexus от Chery. У себя на родине Exeed пока как следует не раскрутился, топчется в середнячках и уступает по продажам таким более успешным молодым брендам, как Aion, AITO, Lynk & Co, Leapmotor, Zeekr и Nio. В прошлом году Chery решила диверсифицировать модельный ряд Exeed и создала внутри него новую, электромобильную линейку Sterra, в ней пока всего две модели — седан Sterra ES и кроссовер Sterra ET, в их основе лежит новая модульная платформа E0X.

За пределами Китая модели Exeed Sterra будут продаваться под отдельным брендом Exlantix, причём Россия станет для него одним из первых рынков, продажи должны начаться ближайшим летом. Ещё в Китае в прошлом году появилась марка Luxeed — это совместное детище Huawei и Chery с собственным модельным рядом, дебютный седан Luxeed S7 также построен на платформе E0X. В России марка Luxeed официально не представлена.



Сегодня пресс-служба Exeed разослала китайским СМИ первые фотографии концептуального минивэна с индексом E08 — это, очевидно, будущая третья модель из линейки Sterra/Exlantix. Премьера Exeed E08 состоится на Пекинском автосалоне, пока о минивэне, к сожалению, нет никаких технических подробностей, но, скорее всего, он также базируется на платформе E0X и имеет полностью электрическую силовую установку.



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Exeed E08 имеет однообъёмный и очень аэродинамичный профиль при весьма монументальном фасаде с вытянутыми вертикальными секциями светодиодных фар и гигантской трапециевидной подсвеченной псевдо-решёткой, похожей на решётку Lexus LM. Корма Exeed E08 имеет весьма замысловатую многоуровневую светотехнику, а боковины удивляют гигантскими задними дверьми открывающими доступ сразу к двум пассажирским рядами сидений — вряд ли такие двери мы увидим на серийном минивэне.



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Серийный Exeed E08 составит конкуренцию таким нашумевший электрическим минивэнам, как Li Mega, Xpeng X9, Zeekr 009 и свежепредставленному LEVC L380. В ближайшем будущем в модельном ряду Sterra/Exlantix ожидаются ещё один минивэн и два новых кроссовера.

