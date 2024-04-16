Компания Geely рассекретила салон роскошного глобального минивэна LEVC L380

В Китае состоялась премьера большого электрического однообъёмника LEVC L380, он выйдет на китайский рынок в этом году, а до «родной» Великобритании доберётся в 2026-м.

LEVC — это британская компания London Electric Vehicle Company, которую холдинг Geely создал в 2013 году, прежде она была известна как London Taxi Company. До недавнего времени LEVC была нишевым производителем plug-in гибридных таксомоторов TX и соплатформенных фургонов VN5, в их конструкции используются узлы и агрегаты Volvo. LEVC TX и LEVC VN5 реализуются в основном на территории Великобритании, хотя есть и леворульные версии для континентальной Европы и некоторых стран Азии.

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В начале прошлого года руководство холдинга Geely приняло решение превратить LEVC в крупный глобальный коммерческий бренд с широкой модельной линейкой. Для основного семейства фургонов и минивэнов LEVC разработана модульная платформа SOA (Space Oriented Architecture), в которой используются некоторые элементы платформы SEA, хорошо известной по легковым моделям холдинга Geely. Первой серийной моделью LEVC на платформе SOA будет крупный минивэн L380, вмещающий до 8 человек, его премьера состоялась вчера в Китае.



Прошедшая в Китае премьера носит статус предварительной, потому что цены на LEVC L380 пока не объявлены, да и всех технических подробностей пока нет. Зато в деталях показан интерьер самой роскошной 6-местной версии минивэна.



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Габаритная длина LEVC L380 — 5316 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1940 мм, колёсная база — 3185 мм. Передняя подвеска — пружинная типа McPherson, задняя — пневматическая многорычажная. Базовая версия минивэна имеет единственный электромотор на задней оси, его максимальная отдача — 272 л.с. и 343 Нм. Максимальная совокупная отдача полноприводной двухмоторной версии — 544 л.с. и 686 Нм. Ёмкость батареи производства CATL — 116 либо 140 кВт·ч, запас хода на одной зарядке пока не объявлен.



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Роскошная 6-местная версия имеет панорамную прозрачную крышу площадью 2,18 м2 и мощную аудиосистему Yamaha. Кресла второго и третьего рядов установлены на общих продольных направляющих длиной 1,9 м, эти кресла можно двигать взад-вперёд и настраивать таким образом конфигурацию салона. Самые козырные места находятся во втором ряду: они оснащены индивидуальными развлекательными мониторами (крепятся к спинкам передних кресел) и сервисными экранами в подлокотниках, через которые можно управлять функциями подогрева, вентиляции, массажа и другими удобствами.



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Кресла второго и третьего рядов снабжены подпорками для ног и широким диапазоном регулировок, позволяющим занять полулежащую посадку для сна. В целом уровень комфорта в пассажирских креслах LEVC L380, как уверяют разработчики, соответствует первому классу самолёта Airbus A380. Дизайн экстерьера и название минивэна LEVC тоже недвусмысленно намекают на сходство с Airbus A380.



Главными конкурентами LEVC L380 в Китае, очевидно, будут упирающие на аэродинамику электрические минивэны Li Mega и Xpeng X9, а также нарочито угловатый, но очень комфортный Zeekr 009.

