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  • LEVC: производитель лондонских кэбов превратится в глобальный коммерческий бренд

LEVC: производитель лондонских кэбов превратится в глобальный коммерческий бренд

26.01.2023 115 0 0

Британская компания LEVC (London Electric Vehicle Company), принадлежащая китайскому ходлингу Geely, готовится к большим переменам: в ближайшие годы ей предстоит превратиться из нишевого производителя гибридных таксомоторов в глобальную компанию по выпуску разнокалиберных коммерческих электромобилей.

Основанная в 2013 году London Electric Vehicle Company стала преемницей London Taxi Company, историю которой мы рассказывали в отдельном большом материале. 100% акций LEVC принадлежат влиятельному китайскому холдингу Geely, который, напомним, также контролирует британскую компанию Lotus, шведские Volvo и Polestar, немецкий smart и владеет долей в Aston Martin. Geely не скупится на инвестиции в свои европейские марки, хотя именно вложения в LEVC пока что были довольно скромными — около 500 млн фунтов стерлингов.

LEVC TX
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LEVC TX
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LEVC TX
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Штаб-квартира и производственная база LEVC находятся в Ансти (пригород Ковентри), её текущая мощность — 3000 машин в год, по состоянию на конец декабря всего с начала работы было изготовлено 9000 таксомоторов TX и коммерческих фургонов VN5. Производство LEVC TX началось в 2017 году, выпуск фургонов VN5 компания освоила в 2020-м, новых моделей с тех пор не было — представленный в 2021 году кемпер на базе фургона VN5 в продажу пока так и не поступил.

LEVC TX
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LEVC TX
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LEVC TX
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LEVC TX — это таксомотор с plug-in гибридной силовой установкой последовательного типа, в его конструкции широко используются узлы и агрегаты Volvo, но кузов полностью оригинальный, спроектированный по канонам лондонского такси: водитель отделён от пассажирской части салона перегородкой, место сбоку от водителя используется для размещения багажа, в пассажирской части салона могут разместиться шесть человек.

LEVC VN5 — это фургон на базе TX, вмещающий до 5,5 кубометров груза массой до 830 кг. В техническом плане VN5 и TX идентичны: в движение их приводит установленный на задней оси электромотор мощностью 110 кВт (150 л.с.). Спереди под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор Volvo (82 л.с.), он состыкован с генератором и механически не связан с колёсами, то есть используется только как удлинитель электрического запаса хода. На электротяге таксомотор и фургон LEVC могут проехать до 103 км, в гибридном режиме — до 513 км. LEVC продаёт свои машины не только в Великобритании, но и в континентальной Европе, а также в некоторых странах Азии.

LEVC VN5
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LEVC VN5
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LEVC VN5
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В декабре LEVC анонсировала большие перемены, а Reuters на этой неделе сообщил подробности: холдинг Geely задумал превратить LEVC в течение ближайших пяти лет в глобальный бренд коммерческих электромобилей и обещает новые финансовые вливания.

Штаб-квартира и производственная база LEVC в Ансти
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Штаб-квартира и производственная база LEVC в Ансти
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Мощность завода в Ансти потенциально может быть увеличена до 20 000 машин в год. Кроме того, производство будущих новинок LEVC можно наладить в Китае на одной из площадок Geely. При разработке новых моделей LEVC будет широко использоваться эффект синергии, то есть уже имеющиеся платформы и наработки принадлежащих холдингу Geely компаний. Более конкретная информация о стратегии развития LEVC будет обнародована в ближайшие месяцы.

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