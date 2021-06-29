Соперник Volkswagen ID Buzz: принадлежащая Geely компания LEVC подготовила новый кемпер

Вэн для путешествий создан на базе фургона VN5. В продаже на британском рынке такой автомобиль появится в 2022 году.

Владельцем базирующейся в столице Великобритании компании London Electric Vehicle Company (LEVC) по-прежнему остаётся китайский производитель Geely. Сейчас производитель выпускает такси – модель TX, а также лёгкий коммерческий фургон VN5, созданный на базе этого такси. Теперь на основе фургона LEVC решил создать E-Camper – бензоэлектрический фургон для путешествий.



На фото: LEVC E-Camper

Чтобы создать на базе фургона LEVC VN5 кемпер, компания преобразовала грузовое отделение в зону для размещения электрической мини-кухни, складного стола по центру, а также дополнительного дивана, который раскладываются в двуспальную кровать. Ещё одно спальное место для двоих находится в подъёмной крыше (аналогичное решение реализовано в популярном Volkswagen California).

Передние сиденья поворачиваются на 180 градусов, чтобы во время стоянки и отдыха сидящие в них могли находиться лицом к пассажирам, расположившимся сзади. Боковая дверь раздвижная, что обеспечивает более лёгкий доступ в салон LEVC E-Camper. Любителей активного отдыха, вероятно, порадуют специальные стойки для крепления и перевозки велосипедов, досок для сёрфинга и иного инвентаря.



В компании пока не стали серьёзно вдаваться в подробности о «начинке», очевидно, что у кемпера будет гибридная силовая установка. Только на электротяге LEVC E-Camper способен проехать 98 км, а совокупный запас ходе без «дозаправки» составляет 489 км.

Вероятнее всего, силовую установку кемпер позаимствует у «донора» – фургона LEVC VN5 (а значит, она едина и с моделью TX). Напомним, в основе системы E-City находится трёхцилиндровый бензиновый двигатель Volvo объёмом 1,5 литра мощностью 82 л.с., у него нет механической связи с колёсами (он выполняет роль генератора). Ведущей является задняя ось, её приводит в движение электромотор с отдачей 150 л.с. У вэна под полом находится аккумулятор ёмкостью 33 кВт*ч фирмы LG Chem.



Полноценная презентация LEVC E-Camper ожидается в конце текущего года, а в продаже в Великобритании модель появится в 2022-ом. Цена новинки на британском рынке уже известна – 62 250 фунтов стерлингов (стоимость указана без учёта НДС), что эквивалентно примерно 6,25 млн рублей по текущему курсу. В дальнейшем его конкурентом может стать серийная версия Volkswagen ID Buzz.

Китайскому концерну помимо собственно Geely Auto и LEVC принадлежат также Lotus Cars, Lynk&Co, Polestar и Volvo Cars. Кстати, недавно мы рассказывали о том, что новый Volvo XC60 появится в 2024 году: автомобиль будет полностью электрическим. Отметим, по результатам 2020 года эта модель является самой продаваемой у шведского бренда: по данным компании, паркетник разошёлся по миру тиражом 191 696 шт. (на втором месте находится XC40 – 185 406 шт., а замыкает тройку лидеров XC90 – 92 458 шт.).

