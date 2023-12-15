Заявка на лидерство: электрический минивэн Xpeng X9 выйдет на рынок прямо в Новый год

Первый минивэн китайского электромобильного стартапа Xpeng поступит в продажу на домашнем рынке 1 января. Xpeng X9 имеет эффектный угловатый дизайн, посадочную формулу 2+2+3 и полноуправляемое шасси. Компания Xpeng рассчитывает, что X9 станет самой продаваемой моделью в классе больших электрических минивэнов китайского рынка.

Компания Xpeng анонсировала минивэн X9 весной этого года, его официальная премьера прошла в ноябре в рамках автосалона в Гуанчжоу, тогда же начался приём предзаказов, а сегодня компания объявила, что полноценные продажи Xpeng X9 в Китае начнутся 1 января. Удивляться выбору даты не стоит, Китай празднует Новый год позже западного мира (2024-й начнётся в Китае 10 февраля), так что 1 января выспавшиеся и трезвые китайские потребители смогут заняться покупкой крутого минивэна от Xpeng.

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В основе Xpeng X9 лежит новейшая платформа SEPA 2.0 с 800-вольтовой электрической архитектурой. Подвеска — адаптивная пневматическая, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Задние колёса могут поворачивать на угол до 5 градусов в любую сторону, благодаря чему громоздкий минивэн получился очень манёвренным, диаметр разворота — 10,8 м.



Габаритная длина Xpeng X9 — 5293 мм, ширина — 1988 мм, высота — 1785 мм, колёсная база — 3160 мм. Благодаря крупоузловой штамповке жёсткость кузова на кручение составляет 46 000 Нм/град — это чуть больше, чем у главного конкурента, электрического минивэна Li Mega (44 000 Нм/град), но Li Mega имеет более обтекаемый кузов: с х у Li Mega составляет 0,215, у Xpeng X9 — 0,227.



По своему стилю минивэн X9 заметно отличается от предыдущих моделей Xpeng: на смену округлым формам пришли прямые линии и зигзаги, стекло багажной двери имеет довольно сильный наклон, что нетипично для минивэнов. Салон при этом — нарочито уютный, острых углов в его дизайне нет, материалы отделки воспроизводят атмосферу дорогой гостиной. В крышу врезаны два люка, а в поперечине между ними прячется «телевизор» для пассажиров второго и третьего рядов. Внутренний периметр крыши очерчен кольцевой светодиодной люстрой.



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Самые козырные места в Xpeng X9 находятся во втором ряду — это два индивидуальных кресла-кровати с множеством регулировок и выдвижными подпорками для ног. Галёрка — трёхместная, она складывается и раскладывается в полностью автоматическом режиме. Максимальная полезная грузовая вместимость кузова — 2554 л.



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Базовая версия Xpeng X9 будет иметь единственный электромотор на передней оси, его пиковая мощность — 235 кВт (319,5 л.с.). Ёмкость батареи — 84,5 кВт·ч либо 101,5 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 610 км и 702 км по циклу CLTC соответственно.



У двухмоторной полноприводной версии на передней оси установлен электромотор мощностью 235 кВт (319,5 л.с.), на задней — 135 кВт (183,5 л.с.), в сумме получается 370 кВт (503 л.с.). Полноприводному минивэну положена только батарея на 101,5 кВт·ч, её полного заряда хватит на 640 км пробега по циклу CLTC.

Максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 200 км/ч. Снаряженная масса — 2555-2630 кг в зависимости от модификации.

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На стадии предзаказов Xpeng X9 стоит от 388 000 юаней (4,87 млн рублей в переводе по текущему курсу), реальные розничные цены станут известны 1 января.



Добавим, что Xpeng входит в десятку самых перспективных и быстроразивающихся молодых китайских автомобильных компаний. На этой неделе концерн Volkswagen приобрёл 4,99% акций компании Xpeng и намерен использовать платформу Xpeng для своих новых моделей.

