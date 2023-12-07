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  • Volkswagen закрыл сделку с Xpeng и разрабатывает две новинки на китайской платформе

Volkswagen закрыл сделку с Xpeng и разрабатывает две новинки на китайской платформе

07.12.2023 170 2 0

Медленно сползающий в управленческий кризис концерн Volkswagen старается поправить дела с помощью более расторопных и удачливых китайских партнёров. На этой неделе Volkswagen через свои дочерние финансовые структуры приобрёл 4,99% акций китайского электромобильного стартапа Xpeng, разработанная им платформа ляжет в основу двух новых моделей Volkswagen, которые должны выйти на китайский рынок в 2026 году.

Сделка Volkswagen и Xpeng была анонсирована в конце июля, а вчера пресс-служба китайской компании сообщила, что сделка была благополучно закрыта, концерну Volkswagen она обошлась в 705,6 млн долларов США. Volkswagen назначит своего наблюдателя в совет директоров Xpeng, но права голоса у него не будет.

Электромобильную компанию Xpeng основала в 2014 году группа китайских бизнесменов с опытом работы в автопроме и IT-секторе, первая модель вышла на рынок в 2018 году, сейчас продуктовая линейка Xpeng насчитывает шесть моделей, самой свежей из них является минивэн Х9 (на заглавном фото), дебютировавший в прошлом месяце на автосалоне в Гуанчжоу.

Xpeng входит в десятку самых перспективных и динамично развивающихся молодых китайских автомобильных компаний, поэтому неудивительно, что Volkswagen, собственные электрические модели которого на китайском рынке продаются откровенно плохо, решил, пока не слишком поздно, опереться на технологическую мощь Xpeng, чтобы создать модели, наилучшим образом отвечающие потребностям китайского потребителя. Пока что Volkswagen готовит всего две модели на платформе Xpeng, они должны поступить в продажу в 2026 году, в будущем партнёрство между Volkswagen и Xpeng может быть расширено и даже выйти за пределы Китая.

Компания Xpeng сообщает, что прогресс по двум первым моделям Volkswagen на её платформе уже большой, завершено технико-экономическое обоснование проекта, впереди горячая фаза разработки. Любопытно, что Volkswagen получит доступ не к самой свежей платформе Xpeng SEPA 2.0, на которой построены самые свежие модели — кроссовер Xpeng G6 и минивэн Xpeng X9, а к более старой платформе, что лежит в основе флагманского кроссовера Xpeng G9.

Xpeng G9

Модели Volkswagen на платформе Xpeng G9 заявлены в В-классе, но, как мы успели понять, в приложении к китайскому рынку В-класс — это не субкомпактные модели, как в Европе, а, скажем так, второй сверху ценовой эшелон. То есть новинки Volkswagen на платформе Xpeng будут довольно крупными, хорошо оснащёнными и недешёвыми.

Добавим, что минувшей осенью корпорация Stellantis и китайский стартап Leapmotor объявили о долгосрочном сотрудничестве: оно куда более масштабное и многообещающее, чем сделка между Volkswagen и Xpeng, но немецкий концерн старается диверсифицировать риски и помимо новинок на платформе Xpeng готовит бюджетные модели для Китая на собственной новой платформе.

Китай электромобиль новинки бизнес Volkswagen Xpeng

 

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2 комментария
07.12.2023 19:15
Papirus

Реквием по das auto.

07.12.2023 19:28
Кирилл

Эти платформы все равно различаются только программным обеспечением, и флагман тоже на норм платформы, я вообще в шоке что они так дорого заплатили ведь xpeng теряет много денег и вообще как им удалось добиться такой ттехнологчности?

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