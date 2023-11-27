Volkswagen готовит электромобили начального уровня для китайского рынка

Немецкая марка готовит четыре недорогие полностью «зелёные» новинки. Их стоимость на местном рынке будет варьироваться в диапазоне от 140 до 170 тыс. юаней (эквивалентно примерно 1,75 – 2,13 млн рублей по текущему курсу).

Марка Volkswagen подготовила план по укреплению своих позиций на китайском автомобильном рынке. Об этом рассказал глава «поднебесного» подразделения компании Ральф Брандштеттер. В достижении цели поможет недавно открытый в Хэфэецентр разработки электромобилей Volkswagen Group China Technology Company (VCTC), известно, что инвестиции в этот центр составили около 1,1 млрд долларов.

На фото: На фото: Volkswagen ID.4 X, выпускаемый на СП SAIC-VW

Как сообщает Reuters со ссылкой на руководителя местного подразделения VW, компания разработает новую платформу, которая ляжет в основу для доступных по цене электромобилей, предназначенных для китайского рынка. Известно, что «тележка», название которой пока держится в секрете (рабочее наименование – «A Main Platform»), будет создана по большей части на основе местных компонентов.



За счёт увеличения количества китайских компонентов VW намерен добиться снижения затрат на выпуск новинок на этой платформе. Предполагается, что их производство окажется дешевле по сравнению с актуальными выпускаемыми для китайского рынка моделями, базирующимися на «тележке» MEB – речь идёт о Volkswagen ID.3, ID.4, ID.6 и ID.7.

На фото: Volkswagen ID.6 Crozz Prime, выпускаемый на СП FAW-VW

Как отметил спикер, новая платформа для «электричек», предназначенных для поднебесного рынка, будет создана в 2026 году. Он отметил, что предполагаемый срок разработки удалось сократить примерно на треть, за счёт работы ранее запущенного центра VCTC.



По данным агентства, план Volkswagen включает в себя презентацию четырёх новых моделей, в основу которых ляжет анонсированная платформа. Сообщается, что их производство VW намерен наладить на актуальных совместных предприятиях с SAIC и FAW, с конвейеров которых сейчас сходят модели на базе MEB.

Как мы уже отметили, на новой платформе будут созданы доступные по цене модели, точнее электромобили начального уровня. Их стоимость на китайском рынке будет варьироваться в диапазоне от 140 до 170 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 1,75 – 2,13 млн рублей по текущему курсу.

На фото: Volkswagen ID.7 (для китайского рынка)

Ещё Volkswagen собирается в дальнейшем выпустить две полностью электрические модели, которые будут разработаны в партнёрстве с XPeng. Ожидается, что серийное производство этих новинок стартует в 2026 году.



Отметим, в компании не с пустого места решили, что есть необходимость в усилении позиций VW в Китае. Дело в том, что Volkswagen больше не является самым продаваемым брендом на поднебесном рынке: в конце 2022 года место лидера заняла местная марка BYD. Причиной этому стало в том числе то, что продажи электромобилей растут медленнее, чем ожидалось. Кстати, это относится не только к КНР: ещё минувшим летом стало известно о том, что Фольксвагену пришлось временно остановить заводы из-за слабого спроса на «зелёные» модели.