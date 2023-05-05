LEVC (коммерческий бренд Geely) анонсировал линейку фургонов с динамикой спорткаров

Основанная в 2013 году London Electric Vehicle Company стала преемницей London Taxi Company, историю которой мы рассказывали в отдельном большом материале, 100% акций LEVC принадлежат китайскому холдингу Geely. На данный момент LEVC является нишевым производителем plug-in гибридных таксомоторов и фургонов на их базе, собственный завод LEVC в Ансти (пригород Ковентри) выпускает всего 3000 машин в год, компания реализует их в основном на территории Великобритании, хотя есть и леворульные версии для континентальной Европы и некоторых стран Азии.

В январе стало известно о том, что руководство Geely задумало в течение ближайших пяти лет превратить LEVC в глобальный бренд коммерческих электромобилей, а вчера состоялась презентация новой платформы для будущих моделей. Платформа называется SOA (Space Oriented Architecture), в ней используются некоторые элементы хорошо известной по легковым моделям холдинга Geely платформы SEA, в частности электромоторы, силовая электроника и аккумуляторы, но «железо» спроектировано с чистого листа в расчёте на большую нагрузку и длительную эксплуатацию.



Платформа SOA предназначена для лёгких коммерческих автомобилей с колёсной базой от 3000 до 3800 мм и габаритной длиной цельнометаллического кузова от 4860 до 5955 мм (версии с надстройками, разумеется, могут быть длиннее). Передняя подвеска — пружинная типа McPherson, задняя — пневматическая многорычажная, хотя будут и упрощённые грузовые версии с задней рессорной подвеской.



Ключевые преимущества платформы SOA — это плоский пол, более низкая, чем у большинства конкурентов, погрузочная высота и жёсткость кузова на кручение на уровне спорткаров — 41 000 Нм/градус. Динамические качества у полноприводных топ-версий тоже будут на уровне спорткаров: с духмоторной силовой установкой совокупной мощностью около 550 л.с. разгон до 100 км/ч займёт менее 5 с. Базовые версии будут иметь единственный электромотор на задней оси.

Ёмкость батареи — 73, 102 либо 120 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 695 км. Обещана высокая мощность зарядки, она позволить «подкормить» батарею с 10% до 80% за полчаса. Оснащение по части ездовой электроники может быть очень богатым, вплоть до автопилота 4 уровня по классификации SAE, при котором водителю делать вообще ничего не нужно — допускается даже сон во время езды.



На данный момент LEVC анонсировала на платформе SOA фургоны, микроавтобусы с четырёхрядным салоном, роскошные минивэны и таксомоторы, но в теории могут быть и другие производные — например, пикапы. Таксомоторы будут по-прежнему собираться на заводе в Ансти, новые модели не заменят, а дополнят существующие гибридные модели с силовыми установками Volvo, мощность британского завода вырастет с 3000 до 20 000 машин в год. Основой же объём производства новых моделей LEVC обеспечат китайские предприятия Geely (какие именно, пока неизвестно), притом что платформа SOA заявлена как эксклюзивная для LEVC, то есть другие марки китайского холдинга её не получат.

