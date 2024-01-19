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  • Началось производство кроссовера Exeed Exlantix ET, который обещают привезти в Россию

Началось производство кроссовера Exeed Exlantix ET, который обещают привезти в Россию

19.01.2024 158 0 0

Ожидается, что крупный электрический паркетник предложат с задним или полным приводом. На домашний рынок новинка выйдет в первом квартале, позже она должна добраться и до РФ.

В прошлом году принадлежащий компании Chery бренд Exeed объявил о создании новой линейки для электрифицированных моделей: в Китае эта серия зовется Sterra, а для экспортных рынков придумали название Exlantix. Первенцем стал электроседан Sterra ES, на родине заказы начали принимать в декабре 2023-го. А сегодня марка сообщила о старте производства второй модели – электрического кроссовера Sterra ET. Сделанные на заводе фото паркетника распространило местное издание Autohome. Отметим, сам Exeed всех подробностей о товарном SUV еще не раскрыл, однако ET уже сертифицировали, так что основные характеристики известны.

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Обе «электрички» Exeed построены на новой платформе E0X с пневматической подвеской и полноуправляемым шасси. Длина кроссовера равна 4955 мм, ширина – 1975 мм, высота – 1698 мм. Колесная база – те же 3000 мм, что и у седана. Кроссу положены 19-, 20- или 21-дюймовые колеса.

Особенности внешности Exeed Sterra ET – диодная узкая полоска ходовых огней (но центральную часть можно и не включать), зеркала на ножках, выдвижные ручки дверей и оформленные в виде единой плашки задние фонари. Кроме того, как и для родственного седана, для ET предусмотрены пиксельные табло: они расположены под фарами и могут, например, дублировать поворотники или отображать уровень зарядки. А еще можно будет выбрать исполнение с лидаром.

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В салоне электрокросса – двухспицевое рулевое колесо, отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, плюс дорогие материалы отделки. Любопытно, что несмотря на габариты Exeed Sterra ET бывает исключительно пятиместным.

По предварительным данным, как и седан, паркетник предложат в версиях с 400- или 800-вольтовой электросистемой. Привод – задний или полный. В первом случае Sterra ET будет иметь электродвигатель мощностью до 313 л.с., отдача кроссовера с двухмоторной установкой якобы может превысить 500 л.с. Китайские профильные СМИ пишут, что для ET предусмотрены батареи емкостью 66 кВт*ч, 82 кВт*ч или 98 кВт*ч.

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В Китае продажи Sterra ET стартуют до конца первого квартала текущего года. Между тем ранее электрокары Exeed анонсировали и для России: сначала к нам привезут седан Exlantix ES, следом подтянется и кроссовер Exlantix ET. К слову, прежде экспортные версии были обозначены как E03 и E0Y соответственно, однако теперь на глобальном сайте марке эти модели носят те же индексы, что и на родине.

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