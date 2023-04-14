Первый седан Exeed выйдет на мировой рынок с именем Exlantix

Экспортную «четырехдверку» пока только засветили на фирменных рендерах, впрочем, такая модель, скорее всего, повторит версию для домашнего рынка, а дизайн последней уже не секрет.

Глобальный офис Exeed (марка принадлежит Chery) анонсировал новинку – электрический седан. Причем это будет не только первый электрокар, но и первая «четырехдверка» в гамме бренда. А еще компания объявила о том, что на мировом рынке седан станет дебютной моделью новой серии Exlantix, название которой образовано от английского написания Атлантиды (Atlantis). Отметим, картинки, прикрепленные к пресс-релизу российского подразделения Exeed, подписаны как E08, тот же индекс мелькает и на некоторых других зарубежных сайтах марки. То есть не исключено, что полное имя «мирового» седана звучит как Exeed Exlantix E08, хотя цифры могут оказаться и внутризаводским обозначением.

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Судя по всему, перед нами – экспортная версия «четырехдверки», представленной в Китае несколько дней назад. На родине Exeed модель сегодня известна под именем Sterra ES, где Sterra – это тоже название новой линейки (видимо, для домашнего рынка; образовано от слов star и era).



«Мировой» седан еще «замаскирован», впрочем, в плане дизайна он вряд ли будет отличаться от версии для Поднебесной. Особенности внешности – кузов «а ля фастбек», узкая оптика, выдвижные ручки дверей и зеркала на отдельных ножках. Над лобовым стеклом есть «выпуклость» — вероятно, это лидар. Длина новинки равна примерно 4,95 м, ширина – 1,96 м, колесная база – 2,9 м. В салоне – двухспицевое рулевое колесо, компактный экран приборки и, напротив, гигантский тачскрин мультимедиа-системы, который, по сути, заменил привычную центральную консоль.



Exeed Sterra ES для Китая

По предварительным данным, в основе седана лежит новая «тележка» E0X с 800-вольтовой электросистемой и пневматической подвеской. Для машин на этой платформе предусмотрены задний или полный привод, а дальнобойность превышает 700 км. И это пока все подробности. Больше информации может появиться после презентации «четырехдверки» на Шанхайском автосалоне, который откроется 18 апреля.



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Одновременно с седаном анонсирован и кроссовер новой линейки Exeed. Правда, в случае с экспортной серией Exlantix речь пока только об упоминании SUV в релизе глобального офиса, тогда как в Китае уже засвечен паркетник Sterra ET.

