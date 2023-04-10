Премьеры Exeed: линейка Sterra и рестайлинговый VX с салоном «под Mercedes» и 8АКП

Первенцем новой серии премиального суббренда компании Chery станет большой седан, он дебютирует уже в этом году. Следом на рынок выйдет паркетник, в дальнейшем гамму расширят. Ну а преобразившийся кроссовер Exeed VX уже поступил в продажу.

Фирма Chery провела в Китае масштабную презентацию, в рамках которой поделилась планами относительно своего дальнейшего развития. О грядущих новинках материнской компании расскажем в последующих новостях, эта же заметка посвящена премиальному суббренду Exeed.

Главное – для Иксида анонсирована новая линейка Sterra, название которой образовано от слов Star («звезда») и Era («эра»). В эту серию войдут электрокары и гибриды (в последнем случае ДВС будет работать только в режиме генератора для подзарядки батареи). Также объявлено, что специально для Sterra разработана отдельная электрическая платформа E0X с 800-вольтовой электросистемой. Для машин на этой «тележке» предусмотрены задний или полный привод, вдобавок они могут иметь пневматическую подвеску. К слову, не исключено, что в итоге линейка Sterra все же превратится в самостоятельный бренд, однако дебютировавшие модели пока носят эмблему Exeed.

Концепты Exeed Sterra ET и Sterra ES

На данный момент представлены два автомобиля новой серии, оба – в статусе концептов. Первым до конвейера доберется большой седан, предвестника которого обозначили как Exeed Sterra ES. Длина шоу-кара равна 4,95 м, ширина – 1,96 м, колесная база – 2,9 м. И это пока все подробности. Зато известно, что серийная «четырехдверка» появится уже в этом году. Следом (предположительно в 2024-м) на рынок выйдет кроссовер – товарное воплощение концепта Sterra ET, но об этом прототипе информации нет. В планах Sterra также еще несколько SUV, плюс минивэн.



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Тем, кто не хочет ждать машины новой линейки, Exeed предлагает присмотреться к модернизированному кроссоверу VX: такой SUV представили в Поднебесной в марте, теперь же там стартовали продажи. Отметим, сама марка считает большую «пятидверку» вторым поколением, хотя это все же рестайлинг.



Внешне трехрядный кросс изменился по подобию пятиместной версии (исполнение с салоном на пятерых и оригинальным дизайном у Exeed VX появилось год назад), разница лишь в деталях. Например, у радиаторной решетки с вертикальными клиньями хромированная окантовка вместо черной, кроме того, на новом переднем бампере красуется блестящая же декоративная вставка. Размеры прежние (они не зависят от количества мест): длина – 4970 мм, колесная база – 2900 мм.

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Интерьер Exeed VX, напротив, полностью перекроили, причем его оформили в стиле Мерседесов. Кроссоверу досталась новая передняя панель с тремя разнокалиберными дисплеями под единым стеклом вместо двухэкранного табло. Отдельного блока управления «климатом» с шайбами больше нет – все настройки вшиты в центральный тачскрин. Exeed VX также отрядили новый руль с сенсорными кнопками, управление настройками сидений вынесли на двери (опять же, как у Mercedes), а за переключение трансмиссии отвечает правый подрулевой рычажок. Еще улучшили кресла, вдобавок в список оборудования вошли обогрев и вентиляция первого и второго рядов (передние сиденья – с функцией массажа) и система активного шумоподавления. Наконец, рестайлинговый VX доступен не только с семи-, но и с шестиместным салоном. Кстати, пятиместное исполнение осталось в строю, но у него старый интерьер.



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Как и прежде, на родине Exeed VX доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0, которая выдает 261 л.с. и 400 Нм. Коробка новая – давно обещанный классический восьмиступенчатый «автомат», правда, это не собственная разработка Chery, а продукт компании Aisin (при этом пятиместный VX все так же комплектуется исключительно семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями). Привод передний или полный.



Рестайлинговый трехрядный Exeed VX стоит 28 200 – 34 000 долларов. Позже такой кроссовер наверняка доберется и до России.

Между тем на этот год в РФ запланирована другая премьера премиального суббренда Chery – к нам привезут паркетник Exeed RX (на родине модель зовется Yaoguang).